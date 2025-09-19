Điểm nóng xung đột ngày 19-9: Ba Lan tập trận khủng ở "gót chân Achilles" của NATO

Bên cạnh đó còn có hơn 600 xe tăng, máy bay và hệ thống tên lửa. Với tên gọi "Cổng Sắt", cuộc tập trận diễn ra tại một thao trường ở Orzysz, chỉ cách hành lang chiến lược Suwałki Gap khoảng 100 km.

Suwałki Gap là một hành lang hẹp nối liền vùng Đông Bắc Ba Lan và Lithuania, nằm giữa Belarus và vùng Kaliningrad của Nga.

Cuộc tập trận “Cổng Sắt” diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Ảnh: PAP

Theo kênh TVP World (Ba Lan), khu vực này từ lâu đã được mô tả là "gót chân Achilles" của NATO và cuộc tập trận, thuộc khuôn khổ cuộc tập trận " Iron Defender " lớn hơn của liên minh.

Ngay bên kia biên giới, Belarus và Nga cũng vừa hoàn thành cuộc tập trận quân sự Zapad 2025.

Cuộc tập trận hôm 17-9 tại Orzysz có sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm xe tăng Abrams, lựu pháo tự hành K-9, bệ phóng tên lửa WR-40 Langusta, súng cối Rak, xe bọc thép chở quân đội Rosomak ZSSW-30, hệ thống chống tăng Spike và phòng không Piorun.

Hỗ trợ trên không có máy bay chiến đấu F-35 và F-16 cùng trực thăng AH-64 Apache, bổ sung thêm yếu tố công nghệ cao vào các kịch bản phòng thủ. Cuộc tập trận "Iron Defender" quy mô lớn hơn bao gồm cả trên bộ, trên không và trên biển, với sự tham gia của tất cả binh chủng từ lục quân, hải quân đến lực lượng phòng vệ lãnh thổ.

Quân đội Ba Lan cũng đang tham gia các cuộc tập trận tại Lithuania, Latvia và Thụy Điển nhằm tăng cường khả năng phối hợp của NATO.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố nước này sẽ cung cấp cho Ba Lan quyền truy cập vào các hệ thống theo dõi máy bay không người lái tiếp cận lãnh thổ Ba Lan.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz đến Kiev hôm 18-9, để tìm kiếm sự hỗ trợ của Ukraine trong việc phát triển năng lực tác chiến máy bay không người lái của nước này.