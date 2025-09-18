Ukraine nhận bộ đôi Patriot và HIMARS từ cơ chế đặc biệt Mỹ - NATO

Thông tin trên được báo Kyiv Independent dẫn phát biểu từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17-9.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ có tên lửa Patriot và HIMARS" – nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh trước các phóng viên.

Tổng thống Zelensky tiết lộ gói viện trợ đầu tiên sẽ có giá trị 500 triệu USD mỗi gói. Một quan chức Mỹ nói với Suspilne rằng viện trợ sẽ được chuyển đến từ các kho hàng của Mỹ với nguồn tài trợ từ các đồng minh NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một lần trả lời phỏng vấn độc quyền trên kênh ABC News. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đợt chuyển giao vũ khí đầu tiên cho Ukraine theo cơ chế Danh mục Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Cơ chế này do các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ xây dựng và đạt thỏa thuận vào tháng 6.

Kể từ tháng 8, các thành viên liên minh như Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển đã cam kết mua vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ để chuyển cho Ukraine. Thông qua cơ chế PURL, đồng minh NATO tài trợ cho những nhu cầu chiến trường cấp bách nhất của Kiev.

Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống Patriot để giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS vốn đã được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi, đã đóng vai trò then chốt trong việc tấn công các vị trí của Nga.