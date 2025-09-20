HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 20-9: Hé lộ chiến thuật đặc biệt của Israel nhắm vào Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Tình báo quốc gia Israel (Mossad) đã triển khai hơn 100 điệp viên nước ngoài khi tiến hành chiến dịch táo bạo 12 ngày nhằm vào Iran hồi tháng 6.

Theo báo Times of Israel các điệp viên không mang quốc tịch Israel được đào tạo đặc biệt để phá hủy hàng loạt bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không Iran, mở đường cho đòn tấn công phủ đầu.

Nguồn tin cho biết nhóm này đã được huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa tối tân, bí mật chuyển vào Iran và đồng loạt khai hỏa theo mệnh lệnh.

Chiến dịch được tiến hành song song với "Sư tử trỗi dậy" – đợt không kích quy mô lớn của Israel nhằm vô hiệu hóa năng lực trả đũa của Iran.

Điểm nóng xung đột ngày 20-9: Hé lộ chiến thuật đặc biệt của Israel nhắm vào Iran- Ảnh 1.

Xung đột với Israel trong 12 ngày vào hồi tháng 6 khiến Iran thiệt hại nặng nề. Ảnh: Avia-Pro

Hành động của Mossad nằm trong kế hoạch 3 mũi giáp công, bao gồm sử dụng máy bay không người lái (UAV) và xe ngụy trang để đánh vào các căn cứ phòng không Iran.

Một quan chức an ninh Israel tiết lộ trên Fox News rằng "một lực lượng điệp viên khổng lồ đã được cài cắm sâu trong lãnh thổ Iran với mức độ thâm nhập chưa từng có".

Giới phân tích gọi đây là một trong những chiến dịch thành công nhất lịch sử tình báo và quân sự Israel. 

Hệ quả từ chiến dịch cài cắm điệp viên táo bạo của Tel Aviv đã khiến tình hình trong nước Iran rúng động.

Nhiều tháng gần đây, Tehran tuyên bố xử tử một số người bị nghi là điệp viên Mossad và bắt giữ hàng chục người khác liên quan đến hoạt động tình báo.

Kurdistan24 cho hay cuối tháng 7 cơ quan an ninh Iran đã bắt giữ Babak Shahbazi cùng nhiều nghi phạm tại nhiều tỉnh thành, trong nỗ lực triệt phá mạng lưới điệp viên nước ngoài.

Mặc dù đòn đánh của Israel gây bất ngờ và thiệt hại lớn nhưng Iran vẫn đủ khả năng phản công. Trong 12 ngày giao tranh, hơn 550 tên lửa đạn đạo và 1.000 UAV được phóng về phía Israel.

Dù phần lớn bị hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel và lực lượng Mỹ hỗ trợ đánh chặn, các cuộc tấn công vẫn gây thương vong và thiệt hại cho Tel Aviv.

Viện An ninh Quốc gia Do Thái tại Mỹ (JINSA) cho rằng nhờ hoạt động của Mossad, số bệ phóng tên lửa còn hoạt động của Iran đã giảm từ khoảng 350 xuống chỉ còn 100 vào cuối chiến dịch.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, các đòn tấn công phủ đầu với sự phối hợp của lực lượng điệp viên trên mặt đất đã ngăn Iran gây ra thảm họa lớn hơn cho Israel.

Chiến dịch kết hợp giữa sử dụng gián điệp nước ngoài, vận chuyển vũ khí lậu và tấn công đồng loạt được xem như một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hoạt động tình báo hiện đại của Israel.

Israel Iran tình báo Israel
