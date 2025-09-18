HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Israel sử dụng chiến thuật không kích đặc biệt vào Qatar, Mỹ không ngăn được

Hải Hưng

(NLĐO) - Israel phóng tên lửa đạn đạo từ biển Đỏ lên quỹ đạo để né phòng không và không xâm phạm không phận Trung Đông khi tấn công lãnh đạo Hamas ở Qatar.

Cuộc tấn công được thực hiện ngày 9-9 vừa qua nhằm vào khu vực sầm uất ở thủ đô Doha của Qatar đã khiến 6 người thiệt mạng, theo AP.

Theo giới phân tích, Israel đã khai hỏa theo hướng có lẽ không nằm trong dự đoán của Qatar hay Mỹ, nước có sở chỉ huy tiền phương Trung Đông đặt tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.

Israel sử dụng chiến thuật không kích đặc biệt vào Qatar, Mỹ không ngăn được- Ảnh 1.

Khói bốc lên ở thủ đô Doha - Qatar sau cuộc tập kích của Israel hôm 9-9. Ảnh: AP

Ngay cả khi có phát hiện, các tổ hợp phòng thủ Patriot ở Qatar cũng gần như bất lực không thể đánh chặn những tên lửa bay qua không gian với tốc độ gấp nhiều lần vận tốc âm thanh.

"Thời gian từ lúc phóng đến khi tên lửa Israel chạm mục tiêu chỉ tính bằng vài phút. Việc đánh chặn nó có lẽ chỉ là điều may rủi" - chuyên gia về tên lửa và nghiên cứu viên cấp cao Sidharth Kaushal tại viện tư vấn Royal United Services Institute ở London – Anh nhận định.

Tên lửa được Israel bắn từ biển Đỏ

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với AP rằng các máy bay Israel đã phóng tên lửa từ biển Đỏ, nhằm vào nhóm lãnh đạo Hamas đang tập trung tại Qatar để bàn về đề xuất ngừng bắn.

Một quan chức Mỹ khác mô tả đây là cuộc tấn công "vượt đường chân trời", nghĩa là Israel khai hỏa từ khoảng cách xa, ngoài vùng trời Qatar.

Bằng cách phóng tên lửa đạn đạo bay vào không gian, Israel đã tránh xâm nhập không phận các nước vùng Vịnh, đặc biệt là Ả Rập Saudi, quốc gia mà Tel Aviv nhiều năm nay tìm cách bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 

Chuyên gia Kaushal nói thêm: "Có yếu tố chính trị ở đây, tức là tên lửa Israel không bay qua không phận Ả Rập Saudi nên không vi phạm chủ quyền của họ. Điều này rất có lợi nếu Tel Aviv muốn tiến tới bình thường hóa quan hệ với Riyadh".

Đặc biệt, tên lửa Israel bay theo hướng Tây sang Đông vốn ít được hệ thống phòng thủ của Qatar hoặc Mỹ giám sát. Từ trước đến nay, các mối đe dọa mà vùng Vịnh quan ngại chủ yếu đến từ phía Bắc (Iran) hoặc phía Nam với lực lượng Houthi ở Yemen.

Tên lửa đạn đạo có quỹ đạo bay vọt lên tầng cao khí quyển, thậm chí ra ngoài không gian, trước khi lao xuống với tốc độ siêu vượt âm.

Hệ thống Patriot không thể đánh chặn ở độ cao này và chỉ hệ thống phòng thủ tầm cao THAAD mới đủ khả năng. Qatar từng đặt mua THAAD vào dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm vào hồi 5.

Washington cho biết đã gọi điện cho Doha ngay khi nắm thông tin nhưng phía Qatar khẳng định cảnh báo chỉ đến sau khi tên lửa Israel đã đánh trúng mục tiêu.

Một quan chức Israel tiết lộ có khoảng 10 máy bay tham gia vụ tấn công, phóng tổng cộng gần 10 quả tên lửa. Tuy nhiên, Tel Aviv chưa từng công khai thừa nhận chi tiết về vũ khí sử dụng. Chính phủ Israel, Qatar và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận.

Chiến thuật từng được sử dụng

Việc sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không không phải hiếm khi Nga thường áp dụng trong xung đột Ukraine để tránh phòng không Kiev.

Theo tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ năm ngoái, Israel sở hữu nhiều biến thể tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay như Golden Horizon hay IS02 ROCKS, vốn được đánh giá đủ sức tấn công mục tiêu tại Iran.

Trong xung đột 12 ngày với Iran hồi tháng 6, Israel cũng từng dùng loại vũ khí này và mảnh vỡ của nó được tìm thấy tại Iraq.

Israel sử dụng chiến thuật không kích đặc biệt vào Qatar, Mỹ không ngăn được- Ảnh 3.

Hình ảnh vệ tinh được Planet Labs PBC chụp ngày 10-9 cho thấy thiệt hại sau đòn tập kích của Israel nhằm vào khu phức hợp nơi ở của lãnh đạo Hamas ở Doha – Qatar. Ảnh: AP

Chuyên gia Jeffrey Lewis từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury nhận định vũ khí Israel sử dụng trong vụ Doha có thể là Golden Horizon hoặc biến thể của dòng Sparrow.

Sparrow có phiên bản đầu đạn trơ, có thể lý giải vì sao thiệt hại hạn chế, ngay cả trạm xăng gần đó cũng không phát nổ.

Tầm bắn của Sparrow ước tính khoảng 2.000 km, vừa đủ để Israel khai hỏa từ biển Đỏ đến Doha (khoảng 1.700 km).

Hành động bất ngờ trên làm đổ vỡ nhiều tháng nỗ lực ngoại giao do các nước vùng Vịnh dẫn đầu, nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas sau gần 2 năm xung đột tàn phá Dải Gaza.

