Điểm nóng xung đột ngày 22-5: Mỹ "đánh giá thấp" năng lực quân sự của Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 22-5: Mỹ "đánh giá thấp" năng lực quân sự của Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Iran đã nối lại một phần hoạt động sản xuất UAV trong thời gian ngừng bắn với Mỹ - Israel kéo dài 6 tuần qua, bắt đầu từ đầu tháng 4.

"Quân đội Iran đã tái thiết năng lực quân sự nhanh hơn nhiều so với đánh giá ban đầu của tình báo Mỹ"- Kênh CNN dẫn 4 nguồn thạo tin cho hay.

Iran đã tận dụng quãng thời gian ngừng bắn để thay thế các trận địa tên lửa, bệ phóng và khôi phục năng lực sản xuất những hệ thống vũ khí chủ chốt bị phá hủy trong cuộc xung đột bắt đầu hồi cuối tháng 2.

"Điều này đồng nghĩa Iran vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với các đồng minh Mỹ trong khu vực nếu Tổng thống Donald Trump nối lại chiến dịch ném bom Tehran" - nguồn tin tình báo Mỹ lưu ý.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa nối lại các hoạt động tác chiến nhằm vào Iran nếu 2 nước không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Mỹ thừa nhận về năng lực quân sự Iran - Ảnh 1.

Iran đã khôi phục đáng kể năng lực sản xuất máy bay không người lái. Ảnh: AP

Đánh giá của tình báo Mỹ cũng cho thấy Iran có thể tái lập hoàn toàn năng lực tấn công bằng UAV trong khoảng 6 tháng.

Các cuộc tấn công bằng UAV là mối lo đặc biệt đối với Mỹ các đồng minh trong khu vực Trung Đông. Nếu chiến sự tiếp diễn, Iran có thể tăng cường phóng UAV tấn công Israel và các nước vùng Vịnh.

Ngoài ra, các đợt không kích Mỹ - Israel nhằm vào Iran không không gây thiệt hại lớn như 2 nước từng kỳ vọng. 

Theo các đánh giá tình báo Mỹ gần đây, Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đạn đạo, tấn công bằng UAV và phòng không. Điều này có nghĩa việc Iran nhanh chóng tái thiết năng lực sản xuất quân sự không bắt đầu từ con số 0.

CNN hồi tháng 4 đưa tin rằng tình báo Mỹ đánh giá khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran không bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ. Nhờ lệnh ngừng bắn kéo dài, Iran đào bới thêm được số bệ phóng bị vùi lấp dưới lòng đất.

Hàng ngàn UAV của Iran vẫn còn tồn tại, tương đương khoảng 50% năng lực UAV của nước này.

Thông tin tình báo cũng cho thấy nhiều hệ thống tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran vẫn nguyên vẹn. Đánh giá này phù hợp bởi Mỹ không tập trung chiến dịch không kích vào các tài sản quân sự ven biển Iran.

Tuy nhiên, những tên lửa này là năng lực then chốt cho phép Iran đe dọa hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz.

Thông tin trên có phần trái ngược với phát biểu của Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 19-5.

Tại đây, chỉ huy của CENTCOM nói chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" đã làm suy giảm đáng kể năng lực tên lửa đạn đạo và UAV của Iran, đồng thời phá hủy 90% cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ, bảo đảm Iran không thể tái thiết trong nhiều năm.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 21-5: Mỹ gửi phản hồi mới, Iran còn giấu vũ khí "khủng"?

Chiến sự Trung Đông ngày 21-5: Mỹ gửi phản hồi mới, Iran còn giấu vũ khí "khủng"?

(NLĐO) - Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang trên đường đến Tehran trong nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Lá chắn laser của Mỹ xuất hiện ở Trung Đông, đối đầu trực diện Iran?

(NLĐO) - Hai tàu khu trục sở hữu vũ khí laser thế hệ mới của Mỹ vừa được triển khai đến vùng biển Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Rộ tin Mỹ - Israel bất đồng về Iran, ông Donald Trump lên tiếng về ông Netanyahu

(NLĐO) - Giữa lúc Mỹ-Iran đứng trước cơ hội đàm phán mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ “làm điều ông muốn”

Trump UAV Trung Đông Iran tình báo Mỹ Mỹ Trung Quốc Nga tên lửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo