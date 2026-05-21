Lá chắn laser của Mỹ xuất hiện ở Trung Đông, đối đầu trực diện Iran?

Theo thông tin ngày 20-5 từ trang The War Zone, Hải quân Mỹ hiện lắp đặt các hệ thống năng lượng định hướng (DE) trên 9 tàu chiến mặt nước và đang lên kế hoạch mở rộng thử nghiệm cũng như triển khai các hệ thống tương tự trên toàn hạm đội.

Việc tích hợp vũ khí laser được xem là giải pháp dài hạn giúp quân đội nước này giảm bớt sự phụ thuộc vào các loại đạn dược sử dụng một lần đắt đỏ.

Tính cấp bách này được thể hiện rõ trong dự thảo ngân sách năm 2027 của Mỹ, khi hàng tỉ USD đã được phê duyệt cho các chương trình nghiên cứu và phát triển năng lượng định hướng nhằm tối ưu hóa chi phí cũng như tăng cường năng lực phòng thủ.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) tại Căn cứ Hải quân San Diego ngày 5-11-2025. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hãng tin TASS ngày 21-5 dẫn báo cáo từ chuyên trang quân sự The War Zone cho biết hai tàu khu trục của Mỹ đang hoạt động trong phạm vi chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bao gồm khu vực Trung Đông, Trung Á và Đông Phi đã được trang bị các hệ thống laser này.

Cụ thể, tàu khu trục USS Spruance thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln và tàu khu trục USS John Finn đang làm nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chiến sự tại Iran.

Mặc dù xác nhận việc triển khai lực lượng, một quan chức Hải quân Mỹ khi trả lời phỏng vấn của The War Zone đã từ chối thảo luận về các hoạt động hiện tại. Phía Mỹ không tiết lộ liệu các hệ thống vũ khí laser này đã từng được sử dụng để đối đầu thực tế với lực lượng Iran tại Trung Đông hay chưa.

Cả hai tàu chiến kể trên đều sở hữu hệ thống laser ODIN. Đây là loại vũ khí laser công suất thấp hoạt động như một thiết bị gây nhiễu, được thiết kế để làm mù hoặc gây nhiễu các bộ dò tìm hồng ngoại và quang - điện tử trên các vũ khí đang bay tới, khiến chúng mất phương hướng và đi chệch mục tiêu.

Bên cạnh đó, hệ thống này còn có khả năng vô hiệu hóa camera và cảm biến trinh sát được triển khai trên tàu chiến, cột buồm tàu ngầm, máy bay có người lái lẫn thiết bị bay không người lái (drone) của đối phương.