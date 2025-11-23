Điểm nóng xung đột ngày 23-11: Ukraine chao đảo vì bê bối tham nhũng mới

Theo thông tin Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) cùng Viện Công tố Chống tham nhũng Ukraine (SAP) công bố ngày 22-11, hai cơ quan này đã phát hiện một đường dây tham nhũng trị giá 1,4 triệu USD liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản trái phép cảng Chernomorsk, nằm trên bờ biển Đen gần TP Odessa - Ukraine.

Cảng Chernomorsk - nơi xảy ra vụ án tham nhũng quy mô lớn ở Ukraine. Ảnh: Global Look Press / Keystone Press Agency / Iuliia Zozulia

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2020, khi quyền Giám đốc cảng Chernomorsk thông đồng với một chuyên viên thẩm định hạ thấp giá trị một cơ sở bảo dưỡng trị giá 1,4 triệu USD xuống chỉ còn 150.000 USD.

Bất chấp lệnh cấm chuyển nhượng từ chính phủ, nhóm đối tượng vẫn đưa tài sản này ra đấu giá rồi bán cho đồng phạm với giá khoảng 320.000 USD.

"Nhóm tội phạm rút ruột ruột hầu như toàn bộ số tiền thu về sau khi phi vụ chuyển nhượng hoàn thành rồi hợp thức hóa dưới chiêu bài chi phí bảo dưỡng hai con tàu vốn không hề có mặt ở Ukraine và nhiều khả năng đang ở Ấn Độ" - NABU cho hay.

Theo thông báo từ NABU, nhà chức trách bắt giữ chuyên viên thẩm định cùng quyền Giám đốc cảng Chernomorsk; đồng thời gửi thông báo tình nghi tới nhiều người liên quan.

Tuần trước, NABU công khai quá trình điều tra đường dây biển thủ 100 triệu USD tại Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom, do ông Timur Mindich - cựu đối tác kinh doanh của Tổng thống Zelensky - cầm đầu.

Trong vụ án quy mô lớn này, nhiều quan chức cấp cao bị điểm tên, gồm: Chánh văn phòng Tổng thống Andrey Yermak, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov, cựu Phó Thủ tướng Aleksey Chernyshov.

Bê bối tham nhũng gây ra cơn địa chấn đối với ngành năng lượng Ukraine, dẫn đến việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Svetlana Grinchuk phải từ chức.