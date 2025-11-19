Nga nói bê bối tham nhũng ở Ukraine "hoàn toàn vượt tầm kiểm soát"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga nói bê bối tham nhũng ở Ukraine "hoàn toàn vượt tầm kiểm soát"

Xuân Mai

(NLĐO) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông Peskov hôm 18-11 nói thêm đây là một vấn đề đau đầu đối với những bên ủng hộ Kiev, bởi "các quan chức Ukraine đang biển thủ viện trợ tài chính" của họ.

img

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Look Press

Đầu tháng này, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cáo buộc đối tác kinh doanh cũ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Timur Mindich, cầm đầu đường dây tội phạm biển thủ 100 triệu USD tiền lại quả từ các hợp đồng với nhà điều hành điện hạt nhân Energoatom của nước này, vốn phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài.

Theo đài RT, ông Peskov nói: "Đó không còn là vấn đề nội bộ của Ukraine nữa. Đó là tiền nước ngoài đang bị đánh cắp". Người phát ngôn cũng cho hay số tiền mà chính quyền Mỹ trước đây cung cấp cho Ukraine phần lớn có thể đã bị "đánh cắp" tại Ukraine.

Theo ông Peskov, đã đến lúc các bên ủng hộ phương Tây nên bắt đầu nghĩ đến tiền của chính họ và cả người nộp thuế. 

Giới phân tích nhận định vụ bê bối đã làm lung lay vị thế của chính phủ ông Zelensky cả trong và ngoài nước. Nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezhnyak tuyên bố hôm 17-11 cho rằng Chánh Văn phòng của nhà lãnh đạo Ukraine Andrey Yermak biết âm mưu tham nhũng này.

Trong diễn biến khác, Ukraine và Hy Lạp sẽ cùng nhau sản xuất tàu không người lái, sau đó sẽ được lực lượng vũ trang hai nước sử dụng.

img

Tàu không người lái lớp Magura là loại tàu chính được quân đội Ukraine sử dụng. Ảnh: Ukrinform

Theo báo Kathimerini, thỏa thuận này là một trong những kết quả quan trọng nhất của cuộc gặp giữa Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo các nguồn tin truyền thông, thỏa thuận về việc cùng sản xuất thiết bị không người lái cho hải quân liên quan đến cả lực lượng vũ trang Ukraine và Hy Lạp.

Dây chuyền sản xuất sẽ được triển khai tại các xưởng đóng tàu của Hy Lạp. Một số tàu không người lái được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi số còn lại được bổ sung vào kho vũ khí của Hy Lạp. 

Các công ty Hy Lạp tham gia đóng tàu mặt nước không người lái sẽ sản xuất các hệ thống điện tử và quang học, cảm biến và nếu cần có cả thuốc nổ.

Tàu không người lái lớp Magura là loại tàu chính được quân đội Ukraine sử dụng, lần đầu đi vào hoạt động là tháng 5-2023.

Tin liên quan

Tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ trúng UAV ở cảng của Ukraine trên biển Đen

(NLĐO) - Vụ tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ trúng UAV ở biển Đen diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ukraine ký thỏa thuận nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.

Điểm nóng xung đột ngày 18-11: Ukraine đẩy mạnh vũ khí đặc biệt, "tái tạo hiệu ứng HIMARS"

(NLĐO) - Ukraine đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái (UAV) tầm trung để tấn công sâu, bù đắp hạn chế về HIMARS mà vẫn phá hủy được hậu cần đối phương.

Ukraine và Pháp ký hiệp ước an ninh 10 năm

(NLĐO) - Pháp và Ukraine ngày 17-11 đã ký thỏa thuận an ninh mang tính bước ngoặt, mở đường cho Kiev mua thiết bị quốc phòng mới của Paris.

tham nhũng Ukraine Hy Lạp biển thủ Tổng thống Volodymyr Zelensky
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo