Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 28-11: Iran đã mất quyền kiểm soát Houthi?

Anh Thư

(NLĐO) - Không chỉ Houthi, Iran đang phải vật lộn để duy trì những lực lượng còn lại trong "trục kháng cự" ở Trung Đông, theo các quan chức nước này.

Theo các quan chức Iran giấu tên tiết lộ với tờ Telegraph, Houthi ở Yemen - lực lượng thường xuyên tấn công tàu thuyền đi qua biển Đỏ thời gian gần đây - đã ngừng nhận lệnh từ Tehran.

"Lực lượng Houthi đã nổi loạn một thời gian và giờ không còn nghe lời Tehran như trước nữa" - một quan chức cấp cao Iran nói với tờ Telegraph từ Tehran.

Quan chức này cũng tiết lộ một số nhóm ở Iraq hiện cũng "hành động như thể chúng tôi chưa bao giờ liên lạc với họ."

Quan chức tiết lộ Iran đã mất quyền kiểm soát Houthi - Ảnh 1.

Các tay súng Houthi tổ chức biểu tình phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào các địa điểm quân sự do Houthi điều hành gần TP Sanaa - Yemen ngày 14-1-2024 - Ảnh: AP

Cũng theo Telegraph, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đến TP Sanaa - Yemen vào tuần trước trong nỗ lực đưa lực lượng Houthi trở lại dưới sự kiểm soát của Tehran, một phần trong nỗ lực xây dựng lại "trục kháng cự" ở Trung Đông.

Ở Yemen nhiều năm trong tình trạng liên tục bị tấn công, lực lượng Houthi được cho là đã trở nên thành thạo trong việc che giấu thiết bị quân sự, đã mở rộng liên minh và các tuyến tiếp tế để cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng từ Iran trong những tháng gần đây.

Mối bất hòa giữa Houthi và Iran bắt đầu từ tháng 4, khi Tehran không hỗ trợ họ trong đợt không kích dữ dội từ phía Mỹ, do lo ngại bị lôi kéo vào tình trạng đối đầu trực tiếp với Washington.

Trước đó, kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra, Houthi cũng đã có những bước cải thiện chiến thuật và khả năng tên lửa, đồng thời xây dựng hình ảnh công khai mạnh mẽ.

Houthi được coi là lực lượng ủy nhiệm quan trọng cuối cùng còn lại của Iran sau khi Israel tiêu diệt bộ chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah ở Lebanon và những gì còn lại của lực lượng Hamas bị cô lập bởi cuộc bao vây Dải Gaza.

Theo các quan chức, việc các giáo sĩ từ Tehran không tham dự các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza tại Sharm el-Sheikh - dù đã mất nhiều thập kỷ để thuyết phục người Palestine rằng họ đóng vai trò người bảo vệ - cho thấy Iran gần như đã "buông tay" Hamas. 

Về lực lượng dân quân Iraq, một quan chức Iran cho biết: "Họ đã được yêu cầu nhiều lần không tổ chức các buổi huấn luyện trong một thời gian cho đến khi mọi thứ lắng xuống, nhưng họ cũng không nghe".

Cuộc khủng hoảng liên quan đến các lực lượng ủy nhiệm mà Iran đang đối mặt có thể đại diện cho những thay đổi cơ bản trong vị thế của nước này ở Trung Đông. Đó cũng là sự sụp đổ của một chiến lược mà Tehran đã theo đuổi 4 thập kỷ, theo bình luận của Telegraph.

Iran Dải Gaza Hamas houthi trục kháng cự
