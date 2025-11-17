HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Iran tuyên bố "nhổ rễ" mạng lưới ngầm của Israel và Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO) – Iran tuyên bố triệt phá một đường dây chống an ninh do các cơ quan tình báo Israel và Mỹ dẫn đầu.

Cục Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết mạng lưới này đã bị triệt phá sau nhiều đợt giám sát và các hoạt động tình báo khác.

Theo tuyên bố, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm nay, chính quyền Israel đã "thúc đẩy âm mưu phá hoại an ninh Iran, với hy vọng có thể bù đắp cho thất bại trên mặt trận quân sự".

Iran phá mạng lưới ngầm của Israel và Mỹ - Ảnh 1.

Tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall mang tên Talara Ảnh: Marcel & Ruud Coster

Tờ Tehran Times hôm 12-11 dẫn tuyên bố cho biết thêm một số nhóm gián điệp có liên hệ với chính quyền Israel đang tìm cách thực hiện hành vi chống an ninh đã bị triệt phá trong chiến dịch này. Iran đã và đang nghiêm túc xử lý các hoạt động gián điệp như một phần trong các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Trước đó, vào ngày 13-6, Israel phát động cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Theo Tehran Times, Mỹ cũng tham gia bằng cách ném bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong diễn biến khác, hôm 14-11, Iran xác nhận việc bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại khu vực eo biển Hormuz, với cáo buộc vi phạm quy định chở hàng.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin Hải quân Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển phía Nam Makran theo lệnh tư pháp liên quan đến các hành vi vi phạm của tàu, đồng thời tiết lộ chi tiết về vụ bắt giữ.

Hải quân Iran thông báo đã theo dõi con tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall mang tên Talara. Tehran tuyên bố rằng con tàu chở hàng hóa trái phép. Truyền thông Iran cho biết con tàu chở 30.000 tấn vật liệu hóa dầu và đang trên đường đến Singapore.

IRGC thường xuyên tham gia vào các hoạt động hải quân ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Họ đã tăng cường hoạt động vào năm 2019, thu giữ một số tàu. Hải quân Iran nhấn mạnh hoạt động này được thực hiện theo đúng nghĩa vụ pháp lý và nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như tài nguyên của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Sẵn sàng đàm phán

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Washington nếu việc này được tiến hành "một cách tôn trọng và đàng hoàng".

Tại diễn đàn an ninh ở Tehran ngày 16-11, Bộ trưởng Araghchi nhấn mạnh chỉ có ngoại giao mới đem lại kết quả và cho biết các bên trung gian gần đây đã truyền đạt đề nghị khởi động lại đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, trả lời hãng tin AP, ông Araghchi khẳng định Tehran hiện không còn làm giàu uranium ở bất cứ địa điểm nào trong nước này. "Không có bất cứ hoạt động làm giàu uranium không công khai nào ở Iran. Tất cả cơ sở của chúng tôi đang đặt dưới sự bảo vệ và giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Hiện không có bất cứ hoạt động làm giàu uranium nào vì các cơ sở của chúng tôi đã bị tấn công" - ông nói.

