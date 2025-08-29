Theo kênh Telegram "Mannerheims son" của Ukraine, các chiến dịch tấn công của Nga cho thấy mức độ tổ chức cao. Chiến thuật này dựa trên việc phân tích điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine.

Đáng chú ý, phía Nga đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, vốn là nguyên nhân chính gây ra 90% các tổn thất hoặc thất bại của các vị trí thuộc lực lượng Nga.

Các chiến thuật quân sự của Nga bao gồm 2 kỹ thuật then chốt.

Một, tiêu diệt các nhóm điều khiển UAV của Ukraine. Các nhóm này thường nằm cách đường tiếp xúc chiến đấu (LBC) 3-4 km.

Hai, giành quyền kiểm soát "bầu trời nhỏ". Đây là vùng không phận ở độ cao thấp.

Chiến thuật mới của lực lượng Nga có thể gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine. Ảnh: Avia Pro

Sau khi trinh sát và xác định vị trí của các nhóm điều khiển UAV Ukraine, lực lượng Nga sử dụng những nhóm nhỏ xe bọc thép (2-3 chiếc) để thả lính bộ binh qua các khu vực dễ bị tổn thương trên LBC.

Sau khi thả quân, các xe bọc thép sẽ quay trở lại vị trí ban đầu. Lực lượng đổ bộ, với số lượng 20-30 người, sẽ tiến sâu 5 km vào phía sau phòng tuyến của Ukraine để săn lùng các nhóm điều khiển UAV.

Điều này phá vỡ đội hình chiến đấu của quân đội Ukraine, tước đi khả năng giám sát và tấn công của họ, gây hoảng loạn và dẫn đến việc mất vị trí chỉ trong vài ngày.

Trong khi đó, lực lượng Nga duy trì tính cơ động cao, tránh lặp lại lộ trình, tạo màn khói và giữ nhịp độ tác chiến nhanh để bảo đảm thành công.

Một ví dụ điển hình về hiệu quả của chiến thuật này là cuộc tấn công ở phía Bắc Krasnoarmeysk và việc phá hủy các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực Seversk. Đây là một trong những đoạn tiền tuyến kiên cố nhất ở các hướng Seversk, Liman và Shandrigolovo nhưng đang "sụp đổ".

Binh lính Ukraine lưu ý về hoạt động có hệ thống của đơn vị Rubicon của Nga, một lực lượng tinh nhuệ chuyên về tác chiến UAV.

Đơn vị Rubicon đã tạo ra một hệ thống kiểm soát không phận toàn diện, bao gồm các trạm radar (Enot-SD, Volna, Burdock), tích hợp với các hệ thống trinh sát điện tử và tác chiến điện tử (EW). Các hệ thống này vô hiệu hóa UAV của Ukraine khi chúng tiếp cận LBC. Trong một số trường hợp còn phá hủy UAV ngay khi cất cánh.

Người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ trinh sát trên không của Lực lượng Ukraine, bà Maria Berlinskaya, nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng Nga đã xây dựng một cơ cấu phân tích và kiểm soát theo chiều dọc.

Trong hệ thống này, dữ liệu từ việc nghe lén vô tuyến và tác chiến điện tử được phối hợp một cách có tổ chức với các cuộc tấn công bằng UAV. Đồng thời, hiệu quả của các chiến dịch cũng được đánh giá một cách có hệ thống.

Bà Berlinskaya dự đoán rằng đến mùa thu năm 2025, đơn vị Rubicon của Nga có thể sẽ có tới 5.000-6.000 binh sĩ ở tiền tuyến. Những binh sĩ này sẽ được trang bị nhiều loại drone (thiết bị bay không người lái) thế hệ mới, gồm drone hoạt động trong chế độ im lặng vô tuyến và có định vị quang học, đạn lượn hình chữ X, drone góc nhìn thứ nhất (FPV) có camera nhiệt.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt phụ thuộc vào việc sử dụng các kỹ thuật chiến thuật mới, nhất là hệ thống không người lái và robot. Điều này cho thấy Nga đang áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để hiện đại hóa quân đội.