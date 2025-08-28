UAV Ukraine tấn công sâu vào Nga, nhà máy lọc dầu bốc cháy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

UAV Ukraine tấn công sâu vào Nga, nhà máy lọc dầu bốc cháy

Huệ Bình

(NLĐO) – Rạng sáng 28-8, UAV Ukraine tấn công nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga, gây ra hỏa hoạn tại 2 nhà máy lọc dầu và làm gián đoạn giao thông đường sắt.

Đợt tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky ở TP Samara, cách tiền tuyến khoảng 1.000 km; nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar Krai, cách tiền tuyến khoảng 300 km; và một kho đầu máy xe lửa ở Petrov Val, tỉnh Volgograd.

Một nhà ga xe lửa ở tỉnh Samara cũng bị nhắm mục tiêu, làm chậm trễ nhiều dịch vụ.

Làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới nhất của Ukraine cho thấy nỗ lực liên tục của Kiev nhằm tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến. Gần đây, các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào khả năng xử lý dầu và hậu cần đường sắt của Nga.

Nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky ở Samara bị tấn công

Theo kênh Telegram Astra (Nga) và kênh Telegram Exilenova+ (Ukraine), một cuộc tấn công bằng UAV gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky ở TP Samara vào khoảng 3 giờ ngày 28-8 (giờ địa phương).

UAV Ukraine tấn công sâu vào Nga, nhà máy lọc dầu bốc cháy- Ảnh 1.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kuybyshevsky ở Samara (Nga) sau khi UAV Ukraine tấn công ngày 28-8. Ảnh: Telegram/Exilenova+

Kênh Exilenova+ dẫn thông tin từ người dân địa phương ước đoán có tới 17 UAV tham gia tấn công. Kênh này sau đó cũng đưa ra tuyên bố chưa được xác nhận rằng cả hai nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky và Novokuibyshevsky đều bị tấn công.

Để ứng phó vụ tấn công, thống đốc tỉnh Samara đã ra lệnh tạm thời cấm bay tại sân bay và cắt mạng Internet di động vì lý do an toàn. Đồng thời, kích hoạt các dịch vụ khẩn cấp và hệ thống phòng không.

Kho đầu máy xe lửa ở Petrov Val lại bị tấn công

Năm ngày sau cuộc tấn công gần đây (23-8), TP Petrov Val (tỉnh Volgograd) ngày 28-8 lại hứng chịu đợt tấn công bằng UAV. Vụ việc được cho là nhắm vào kho đầu máy xe lửa TChE-7, gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà kỹ thuật.

Thống đốc tỉnh Volgograd của Nga Andrey Bocharov cho biết đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng và không có thương vong.

Giao thông đường sắt ở tỉnh Samara bị gián đoạn.

Ngoài các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu và trạm đầu máy xe lửa, các UAV còn nhắm mục tiêu vào ga Kryazh ở tỉnh Samara.

Mảnh vỡ UAV đã làm hỏng mạng lưới liên lạc giữa các ga Kryazh và Lipiahy. Sự cố đã dẫn đến gián đoạn giao thông đường sắt: 6 chuyến tàu đường dài và 4 chuyến tàu ngoại ô bị trễ, trong đó một số chuyến trễ tới hơn 2 tiếng đồng hô. Ba chuyến tàu ngoại ô cũng bị hủy.

Nga tuyên bố bắn hạ 102 UAV trong đêm

Bất chấp thiệt hại trên diện rộng, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã phá hủy 102 UAV của Ukraine nhắm vào ít nhất 7 khu vực trong đêm 27-8.

Theo cơ quan này, 22 UAV bị đánh chặn trên biển Đen, 21 chiếc ở các tỉnh Rostov và Samara, 18 chiếc tại vùng Krasnodar Krai, 11 chiếc ở bán đảo Crimea, 3 chiếc tại các tỉnh Voronezh và Saratov, 2 chiếc ở tỉnh Volgograd và 1 chiếc trên biển Azov.

Về cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV mô lớn vào Kiev rạng sáng 28-8 của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án và nhấn mạnh Nga đang chọn con đường bạo lực thay vì đàm phán, và kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt thêm lệnh trừng phạt.

Lực lượng Không quân Ukraine đã bắn hạ 563 trong số 598 UAV và 26 trong số 31 tên lửa do Nga phóng đi. Mặc dù vậy, họ vẫn ghi nhận các vụ tấn công thành công tại 13 địa điểm và mảnh vỡ rơi xuống 26 nơi khác.

Tin liên quan

Nổ đường ống dẫn dầu quan trọng của Nga

Nổ đường ống dẫn dầu quan trọng của Nga

(NLĐO) – Đường ống dẫn dầu Ryazan-Moscow, tuyến cung cấp sản phẩm dầu mỏ quan trọng cho thủ đô Nga, xảy ra vụ nổ.

Kiev chìm trong tiếng nổ, Crimea bị UAV tập kích

(NLĐO) – Cuối ngày 27-8, Nga không kích quy mô lớn vào nhiều thành phố Ukraine, tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo và nhắm mục tiêu vào khu vực xa tiền tuyến.

Điểm nóng xung đột ngày 28-8: Ukraine chặn đứng mũi tiến công của Nga tại Pokrovsk

(NLĐO) - Các cuộc phản công phối hợp của Ukraine đã đánh bại một cuộc tấn công của Nga tại khu vực chiến lược Pokrovsk.

Nga - Ukraine UAV Ukraine nhà máy lọc dầu Bốc cháy hỏa hoạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo