UAV Ukraine tấn công sâu vào Nga, nhà máy lọc dầu bốc cháy

Đợt tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky ở TP Samara, cách tiền tuyến khoảng 1.000 km; nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar Krai, cách tiền tuyến khoảng 300 km; và một kho đầu máy xe lửa ở Petrov Val, tỉnh Volgograd.

Một nhà ga xe lửa ở tỉnh Samara cũng bị nhắm mục tiêu, làm chậm trễ nhiều dịch vụ.

Làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới nhất của Ukraine cho thấy nỗ lực liên tục của Kiev nhằm tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến. Gần đây, các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào khả năng xử lý dầu và hậu cần đường sắt của Nga.

Nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky ở Samara bị tấn công

Theo kênh Telegram Astra (Nga) và kênh Telegram Exilenova+ (Ukraine), một cuộc tấn công bằng UAV gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky ở TP Samara vào khoảng 3 giờ ngày 28-8 (giờ địa phương).

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kuybyshevsky ở Samara (Nga) sau khi UAV Ukraine tấn công ngày 28-8. Ảnh: Telegram/Exilenova+

Kênh Exilenova+ dẫn thông tin từ người dân địa phương ước đoán có tới 17 UAV tham gia tấn công. Kênh này sau đó cũng đưa ra tuyên bố chưa được xác nhận rằng cả hai nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky và Novokuibyshevsky đều bị tấn công.

Để ứng phó vụ tấn công, thống đốc tỉnh Samara đã ra lệnh tạm thời cấm bay tại sân bay và cắt mạng Internet di động vì lý do an toàn. Đồng thời, kích hoạt các dịch vụ khẩn cấp và hệ thống phòng không.

Kho đầu máy xe lửa ở Petrov Val lại bị tấn công

Năm ngày sau cuộc tấn công gần đây (23-8), TP Petrov Val (tỉnh Volgograd) ngày 28-8 lại hứng chịu đợt tấn công bằng UAV. Vụ việc được cho là nhắm vào kho đầu máy xe lửa TChE-7, gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà kỹ thuật.

Thống đốc tỉnh Volgograd của Nga Andrey Bocharov cho biết đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng và không có thương vong.

Giao thông đường sắt ở tỉnh Samara bị gián đoạn.

Ngoài các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu và trạm đầu máy xe lửa, các UAV còn nhắm mục tiêu vào ga Kryazh ở tỉnh Samara.

Mảnh vỡ UAV đã làm hỏng mạng lưới liên lạc giữa các ga Kryazh và Lipiahy. Sự cố đã dẫn đến gián đoạn giao thông đường sắt: 6 chuyến tàu đường dài và 4 chuyến tàu ngoại ô bị trễ, trong đó một số chuyến trễ tới hơn 2 tiếng đồng hô. Ba chuyến tàu ngoại ô cũng bị hủy.

Nga tuyên bố bắn hạ 102 UAV trong đêm

Bất chấp thiệt hại trên diện rộng, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã phá hủy 102 UAV của Ukraine nhắm vào ít nhất 7 khu vực trong đêm 27-8.

Theo cơ quan này, 22 UAV bị đánh chặn trên biển Đen, 21 chiếc ở các tỉnh Rostov và Samara, 18 chiếc tại vùng Krasnodar Krai, 11 chiếc ở bán đảo Crimea, 3 chiếc tại các tỉnh Voronezh và Saratov, 2 chiếc ở tỉnh Volgograd và 1 chiếc trên biển Azov.