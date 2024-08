Điểm nóng xung đột ngày 4-8: Israel giáng đòn mạnh vào Hezbollah ở Lebanon

Báo The Times of Israel dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rằng các tòa nhà do lực lượng Hezbollah sử dụng, cùng với các cơ sở hạ tầng khác, đã bị máy bay chiến đấu tấn công ở ngôi làng biên giới Kafr Kila ở miền Nam Lebanon vào tối 3-8.

Trong khi đó, theo tờ The Jerusalem Post, các cơ sở hạ tầng của Hezbollah mà máy bay chiến đấu của IDF tấn công ở miền Nam Lebanon cụ thể là Tayr Harfa, Kafr Kila và Rab El Thalathine. Sau đó, IDF cho biết máy bay đã tấn công thêm các mục tiêu ở Kafr Kila cũng ở miền Nam Lebanon, trong đó có các công trình quân sự.

Quân đội Israel cho biết thêm rằng Lực lượng Không quân đã tiêu diệt một số thành viên Hezbollah ở khu vực Deir Seryan (miền Nam Lebanon), trong khi pháo binh IDF tấn công cơ sở hạ tầng ở làng Odaisseh (miền Nam Lebanon).

IDF cũng xác nhận việc tiêu diệt một điệp viên của Hezbollah tại làng Deir Seryan vào đầu ngày 3-8 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Trang EFE đưa tin quân đội Israel ngày 3-8 nêu rõ họ đã tiêu diệt một thành viên của nhóm Hezbollah người Shiite ở Lebanon, tên Nazih Abed Ali, tại khu vực Bazuriya, miền Nam Lebanon.

Một xe tăng của lực lượng Israel. Ảnh: Reuters

IDF nhấn mạnh Abed Ali đã tham gia vào "việc lập kế hoạch và thực hiện nhiều hoạt động tấn công khác nhau". Israel khẳng định cái chết của Abed Ali "là một đòn giáng mạnh" vào năng lực của mặt trận phía Nam của Hezbollah.

Cái chết của Abed Ali diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực sau khi lực lượng Hezbollaht tuyên bố sẽ trả thù cho vụ ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của nhóm này (chỉ huy Fuad Shukr) do Israel thực hiện vào tuần trước.

Cũng trong ngày 3-8, Hezbollah nói rằng lực lượng này đã phóng hàng chục quả tên lửa Katyusha vào Israel. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công mà Hezbollah tuyên bố nhằm ủng hộ người dân Palestine.

Nhóm được Iran hậu thuẫn này cho biết vụ tấn công mới nhất của họ vào Beit Hillel ở miền Bắc Israel là để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào Kfar Kela và Deir Siriane ở Lebanon. Theo lực lượng Hezbollah, các cuộc tấn công đã làm dân thường hai nơi đó bị thương.

Biên giới Israel - Lebanon đang trải qua đợt bạo lực tồi tệ nhất kể từ năm 2006, với cuộc đấu súng dữ dội kể từ tháng 10 năm ngoái, khiến hơn 580 người thiệt mạng.

Hầu hết các trường hợp tử vong đều xảy ra ở phía Lebanon và trong hàng ngũ của Hezbollah. Lực lượng này xác nhận có 355 thành viên tử vong, ngoài ra còn có khoảng 110 dân thường.

Tại Israel, có 47 người thiệt mạng ở phía Bắc (22 quân nhân và 25 dân thường), bao gồm 12 trẻ em trong một cuộc tấn công vào thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan.