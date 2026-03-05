Điểm nóng xung đột ngày 5-3: Đòn hủy diệt của Mỹ - Israel với hải quân Iran

Theo ghi nhận từ tờ The Telegraph ngày 3-3, chỉ sau hai ngày kể từ khi xung đột bùng phát, toàn bộ tàu của Iran tại vịnh Oman đã bị hỏa lực Mỹ - Israel loại khỏi vòng chiến.

Vào ngày 3-3 trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố toàn bộ 11 tàu chiến chủ lực của Iran tại vịnh Oman đã bị tiêu diệt.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng video kèm dòng chú thích rằng Hải quân Iran từ 11 tàu chiến đã về con số 0 chỉ sau 2 ngày. Video: X @CENTCOM



Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs đối chiếu với dữ liệu Google Earth ngày 22-2 đã phơi bày quy mô của cuộc hủy diệt. Tại cảng Bandar Abbas, những hàng tàu chiến vốn còn nguyên vẹn cách đây một tuần giờ đây bị thay thế bởi những cột khói đen đặc.

Tổn thất lớn nhất thuộc về soái hạm IRIS Makran – con tàu viễn chinh khổng lồ cải biến từ tàu chở dầu và tàu sân bay IRIS Shahid Bagheri.

Việc những "át chủ bài" này bị tiêu diệt không chỉ làm tê liệt khả năng phòng thủ mà còn xóa sổ năng lực phát động tấn công bằng máy bay không người lái của Tehran trên biển.

Ảnh vệ tinh ghi cảnh khói đen bao trùm quân cảng Bandar Abbas. Ảnh: Google Earth/ Planet Labs.

Cận cảnh một tàu chiến bốc cháy, được cho là tàu IRIS Makran của Iran. Ảnh: Planet Labs

Tại căn cứ Konarak, hình ảnh từ vệ tinh Vantor xác nhận tàu IRIS Jamaran cùng bộ đôi tàu hộ tống lớp Bayandor là IRIS Naghdi và IRIS Bayandor đã bị đánh chìm hoàn toàn. Đáng chú ý, hai tàu lớp Bayandor này là những khí tài cũ kỹ có từ thời kỳ 1949 - 1971.

Hiện trường căn cứ Konarak: Tàu IRIS Jamaran và hai tàu lớp Bayandor bốc cháy trước khi chìm hẳn. Ảnh: Vantor và Wikimedia.

Mục tiêu của Washington rất rõ ràng: Quét sạch sự hiện diện của Tehran tại vịnh Oman để khai thông eo biển Hormuz, vốn là "yết hầu" của thương mại năng lượng thế giới, nơi 1/5 lượng dầu mỏ lưu thông qua mỗi ngày.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 4-3 tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. "Hiện nay, eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Hải quân Iran", quan chức hải quân Vệ binh Iran Mohammad Akbarzadeh tuyên bố.

Đô đốc Brad Cooper thuộc CENTCOM đã bác bỏ tuyên bố của Iran đồng thời cho biết Mỹ đang đánh chìm "toàn bộ hải quân Iran" và đã phá hủy 17 tàu của Iran.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chiến thắng này mang nhiều tính biểu tượng hơn là sự cân sức.

Trao đổi với tờ The Telegraph, Tiến sĩ Andreas Böhm từ Đại học St. Gallen (Thụy Sĩ) đánh giá: "So với hạm đội khổng lồ của ông Donald Trump, hải quân Iran chỉ như một chú lùn. Họ bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt và buộc phải vận hành những khí tài cũ kỹ từ thời kỳ 1949 - 1971".

Theo ông Böhm, trong khi Mỹ và Israel chọn lối đánh "nhanh, mạnh, hủy diệt", Iran đang rút vào chiến lược phòng ngự chiều sâu. Họ chấp nhận mất mát về khí tài để chờ đợi thời điểm chi phí bảo hiểm vận tải biển tăng vọt, biến eo biển Hormuz thành một "vùng trũng rủi ro" nhằm gây sức ép kinh tế ngược lại cho phương Tây.