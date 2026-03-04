HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ mất gần 2 tỉ USD khí tài, kho tên lửa cạn dần giữa giao tranh với Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Mỹ đã mất gần 2 tỉ USD khí tài quân sự trong khi dự trữ tên lửa chiến lược cũng suy giảm đáng kể chỉ sau 4 ngày xung đột với Iran bùng phát hôm 28-2.

Ước tính và dữ liệu do hãng tin Anadolu tổng hợp cho thấy khoản tổn thất lớn nhất được cho là hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. 

Hệ thống trị giá khoảng 1,1 tỉ USD này bị tên lửa Iran đánh trúng gây hư hại ngay trong ngày 28-2 và thông tin đã được phía Qatar xác nhận.

Vẫn màn trả đũa ngày 28-2, lực lượng Iran đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ tại Manama - Bahrain, phá hủy 2 thiết bị liên lạc vệ tinh và nhiều tòa nhà lớn.

Theo các báo cáo tình báo nguồn mở, 2 thiết bị SATCOM bị đánh trúng được xác định là loại AN/GSC-52B, ước tính trị giá khoảng 20 triệu USD mỗi hệ thống, đã bao gồm chi phí triển khai và lắp đặt.

Mỹ thiệt hại gần 2 tỉ USD khí tài, kho tên lửa dần cạn giữa căng thẳng với Iran - Ảnh 1.

Iran đã gây thiệt hại khoảng 1,902 tỉ USD đối với các tài sản quân sự của Mỹ trong 4 ngày qua. Ảnh tư liệu Anadolu

Tiếp đến ngày 1-3, sự cố "bắn nhầm đồng đội" đã khiến Mỹ mất 3 chiếc máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle tại Kuwait. Toàn bộ 6 thành viên tổ lái đều sống sót, song chi phí thay thế 3 máy bay này ước tính khoảng 282 triệu USD.

Theo nguồn tin của The Wall Street Journal, một chiếc F/A-18 của Kuwait là nguyên nhân khiến 3 chiếc F-15 kể trên bị rơi, song thông tin cụ thể chưa được tiết lộ.

Iran cũng tuyên bố đã phá hủy thành phần radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD triển khai tại khu công nghiệp Al-Ruwais ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Hình ảnh vệ tinh từ các nguồn tình báo mở cho thấy mục tiêu "đã bị đánh trúng". Giá trị phần radar này ước tính khoảng 500 triệu USD. 

Cộng dồn các khoản trên, tổng giá trị tài sản quân sự Mỹ bị thiệt hại trong khu vực được ước tính khoảng 1,902 tỉ USD.

Không chỉ thiệt hại về khí tài, nhiều cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông cũng trở thành mục tiêu.

Iran được cho là đã nhắm ít nhất 7 địa điểm quân sự của Mỹ, bao gồm trụ sở Hạm đội 5 tại Bahrain; căn cứ Camp Arifjan, Ali Al Salem và Camp Buehring ở Kuwait; căn cứ Erbil tại Iraq; cảng Jebel Ali ở UAE và căn cứ Al Udeid tại Qatar.

Hình ảnh tại Kuwait cho thấy nhiều mái nhà bên trong căn cứ Ali Al Salem bị sập sau các cuộc tập kích của Iran. Căn cứ Camp Arifjan là nơi 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Tại Iraq, các hình ảnh và video được truyền thông quốc tế xác nhận cho thấy căn cứ tại sân bay quốc tế Erbil bị tấn công liên tiếp trong 2 ngày, với nhiều công trình hư hại và cháy kéo dài sang đầu tuần.

Bên cạnh đó, một số cơ quan ngoại giao Mỹ tại Ả Rập Saudi, Kuwait và UAE cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, gây thiệt hại vật chất ở mức độ khác nhau.

Mỹ chi gần 800 triệu USD cho 24 giờ đầu không kích

Cũng theo tính toán của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Mỹ đã chi khoảng 779 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên của các hoạt động quân sự tại Trung Đông, tương đương 0,1% tổng ngân sách quốc phòng năm 2026 của nước này.

Phần chi tiêu lớn nhất dành cho việc phóng tên lửa Tomahawk, vào khoảng 340,4 triệu USD; tiếp theo là 271,3 triệu USD cho vận hành các loại máy bay chiến đấu. Hạng mục lớn thứ ba vào khoảng 122,2 triệu USD, bao gồm việc sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, thu thập tình báo và hỗ trợ hậu cần.

Ngoài ra, các cuộc không kích do máy bay ném bom chiến lược B-2 thực hiện riêng lẻ tốn khoảng 30,2 triệu USD.

Kho tên lửa chủ chốt suy giảm

Thông tin từ kênh CNN cho biết kho dự trữ một số loại tên lửa chủ chốt của Mỹ đang suy giảm đáng kể.

Các nguồn tin nói rằng tên lửa hành trình Tomahawk dùng cho tấn công chính xác tầm xa và tên lửa đánh chặn SM-3, Patriot thuộc các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đều đang trong tình trạng thiếu hụt.

Mặc dù dự trữ tên lửa và hệ thống đánh chặn đang dần bị bào mòn nhưng một quan chức cấp cao Mỹ cho biết "các hoạt động quân sự có thể tiếp tục leo thang trong những giờ tới".

    Thông báo