Điểm nóng xung đột ngày 7-12: Bốn tỉ USD hỗ trợ vũ khí chiến lược cho Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha cho biết chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) hiện có 21 quốc gia góp mặt. Ông Sybiha cho biết thêm tổng số tiền cam kết theo chương trình đã vượt 4 tỉ USD, Kyiv Post đưa tin.

Chương trình PURL, do NATO điều phối, cho phép các quốc gia hợp nhất ngân sách để mua vũ khí và trang thiết bị do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Khoản tiền này dành cho những hệ thống Ukraine cần nhất, như phòng không, đạn dược và các thiết bị quân sự quan trọng khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha. Ảnh: AP

Trong chuyến thăm của giới lãnh đạo Ukraine tới trụ sở NATO, chương trình PURL nhận được khoảng 1 tỉ USD cam kết mới, thêm 5 nước đóng góp và 8 khoản trợ giúp bổ sung từ các thành viên hiện tại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Sybiha cũng nhấn mạnh việc mở rộng chương trình ra ngoài NATO lần đầu tiên, với sự tham gia của Úc và New Zealand.

Ngoài ra, vị chính trị gia khẳng định Kiev đã đạt được những thắng lợi quan trọng về ngoại giao và quốc phòng trong các cuộc họp cấp bộ trưởng tuần này với NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Ông gọi đây là giai đoạn "đầy ắp các hoạt động ngoại giao", với động lực sau chuyến thăm Pháp và Ireland của Tổng thống Volodymyr Zelensky, khi Paris và Dublin công bố kế hoạch tăng cường quốc phòng và khả năng phục hồi cho Ukraine.

Ngoài ra, ông Sybiha tiết lộ các cuộc đàm phán hòa bình gần đây - gồm họp phái đoàn giữa Mỹ và Ukraine ở Miami cùng Mỹ và Nga ở Moscow - đang diễn ra song song với các quyết định hỗ trợ quân sự, áp đặt biện pháp trừng phạt mới và nỗ lực củng cố sức mạnh của Ukraine trước mùa đông. Ông cho rằng Ukraine cần đẩy mạnh quân sự và ngoại giao cùng lúc.