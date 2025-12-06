HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 6-12: Ukraine và NATO bất ngờ nhận thông tin không vui từ Mỹ

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Chính phủ Mỹ vừa công bố văn kiện Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó có nhiều nội dung bất lợi cho liên minh NATO - Ukraine.

Nổi bật trong văn kiện Chiến lược An ninh Quốc gia mới công bố ngày 4-12 là chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ cần chấm dứt việc coi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là khối "mở rộng vĩnh viễn".

Truyền thông quốc tế nhìn nhận Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ thể hiện rõ quan điểm chỉ trích việc NATO cố gắng mở rộng quy mô.

Thông qua văn kiện, Mỹ cho rằng đã đến lúc chấm dứt quan niệm "NATO là một liên minh không ngừng mở rộng".

Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thúc giục châu Âu tự tăng cường năng lực phòng vệ, thay vì "dựa dẫm Washington".

Điểm nóng xung đột ngày 6-12: Ukraine và NATO nhận tin không vui từ Mỹ - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gặp nhau ở Kiev hồi tháng 4-2025. Ảnh: X

Điều này báo hiệu những thay đổi rõ rệt so với chiến lược hậu Chiến tranh Lạnh vốn chứng kiến NATO không ngừng kết nạp thêm nhiều thành viên ở Trung Âu, Đông Âu, Đông Nam Âu hay Bắc Âu.

Qua đó, chiến lược mới Mỹ sắp triển khai khiến Ukraine rơi vào viễn cảnh ảm đạm vì quốc gia này hướng tới mục tiêu gia nhập NATO từ năm 2022.

Chính quyền ông Donald Trump nhiều lần phản đối nguyện vọng trên của Kiev, thậm chí tổng thống Mỹ không ngại mô tả nỗ lực đó chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột Nga - Ukraine.

Với Chiến lược An ninh Quốc gia mới, Mỹ cảnh báo rằng trong vài thập kỷ tới, số thành viên NATO đến từ khu vực ngoài châu Âu sẽ chiếm đa số.

Chiến lược mới cho rằng Mỹ cần đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine một cách sớm nhất nhằm mở đường tái thiết hậu xung đột, ổn định kinh tế châu Âu cũng như "tái lập ổn định chiến lược với Nga".

Theo một biên bản cuộc gọi mà tờ Kyiv Independent thu thập được, Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích Washington đang "chơi trò" với châu Âu và Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự đoán Mỹ có thể "phản bội Ukraine" về các vấn đề lãnh thổ trong tiến trình đàm phán tiếp theo với Nga.

