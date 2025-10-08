HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 8-10: Quân đội Syria đối đầu lực lượng được Mỹ hậu thuẫn

Huệ Bình

(NLĐO) - Quân đội Syria tái triển khai dọc theo nhiều tuyến tiếp giáp với nhóm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tại Đông Bắc Syria.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria hôm 6-10 nhấn mạnh động thái này không nhằm chuẩn bị cho hành động quân sự mà là để ngăn chặn các cuộc tấn công lặp lại và những nỗ lực mở rộng kiểm soát lãnh thổ của lực lượng người Kurd.

Một số nhân chứng cho biết trước đó quân đội Syria đã phong tỏa 2 quận ở TP Aleppo do SDF kiểm soát, khiến người dân biểu tình rải rác.

Các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở ngoại ô hai khu dân cư Ashrafiya và Sheikh Maqsoud do người Kurd kiểm soát. Nhiều quả tên lửa được phóng từ bên trong các quận này rơi vào các khu dân cư lân cận.

Quân đội Syria đặt sẵn lưỡi lê đối đầu lực lượng người Kurd ở Aleppo - Ảnh 1.

Các cuộc đụng độ tiếp diễn tại Aleppo. Ảnh: AA

Nguồn tin an ninh tiết lộ một sĩ quan an ninh Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công nhắm vào trạm kiểm soát.

Trong khi đó, các tay súng thuộc SDF tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng chính phủ. Người phát ngôn của SDF, ông Farhad Shami, cáo buộc các đơn vị thuộc chính quyền Damascus đang cố gắng tiến vào hai quận do người Kurd kiểm soát ở Aleppo bằng xe tăng.

Ông Farhad Shami bác bỏ cáo buộc SDF đã nhắm vào các trạm kiểm soát. Đồng thời, ông nhấn mạnh nhóm này không duy trì lực lượng ở hai khu dân cư Ashrafiya và Sheikh Maqsoud.

Ông Farhad kêu gọi dỡ bỏ cái mà ông mô tả là một cuộc bao vây, cảnh báo rằng hành động của chính phủ là một sự leo thang nguy hiểm.

Căng thẳng leo thang khi SDF đã tăng cường các cuộc đột kích vào một số thị trấn có đa số dân cư là người Ả Rập. Mục đích là tiêu diệt các tay súng thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ẩn náu.

Tuy nhiên, cuộc đột kích này cùng với việc đẩy mạnh nghĩa vụ quân sự đã vấp phải phản ứng dữ dội từ một số bộ lạc Ả Rập trong khu vực, cáo buộc SDF phân biệt đối xử. SDF phủ nhận cáo buộc này.

Theo một số quan chức Mỹ, Đặc phái viên Mỹ về Syria – ông Tom Barrack - và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) – Đô đốc Brad Cooper - trước đó đã gặp Chỉ huy quân sự của SDF Mazloum Abdi và các lãnh đạo cấp cao ở Đông Bắc Syria.

Các cuộc đàm phán tập trung vào việc đẩy nhanh thực hiện thỏa thuận đạt được hồi tháng 3 với chính quyền Damascus.

Thỏa thuận này do Mỹ làm trung gian đặt mục tiêu hợp nhất SDF vào các thể chế của nhà nước Syria trước cuối năm nay, bao gồm việc chuyển giao quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới, sân bay và mỏ dầu khí cho chính phủ. Tuy nhiên, việc thực thi đã chậm trễ do hai bên liên tục cáo buộc nhau trì hoãn.

Mỹ đang tiếp tục thúc ép SDF tăng tốc đàm phán để hội nhập vào bộ máy quốc gia, theo các điều kiện được cả hai phía chấp nhận. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu lực lượng người Kurd không tham gia bộ máy nhà nước Syria.

Giao tranh ở Syria tái diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

Giao tranh ở Syria tái diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

(NLĐO) – Xung đột giáo phái vẫn tiếp diễn ở miền Nam Syria bất chấp “lệnh ngừng bắn ngay lập tức” của tổng thống lâm thời nước này.

Lực lượng chính phủ Syria trở lại "điểm nóng"

(NLĐO) - Các cuộc đụng độ mới lại nổ ra trong đêm giữa các nhóm vũ trang Druze và các thành viên của bộ tộc Bedouin ở miền Nam Syria.

Nguy cơ Syria bất ổn trở lại

Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa chỉ trích Israel "gieo rắc chia rẽ, tìm cách phá vỡ sự đoàn kết" của nước này

