Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 9-9: Ukraine giáng đòn mạnh vào ngành dầu mỏ Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã làm tê liệt 20% công suất lọc dầu của Nga trong tháng 8, theo The Economist.

Tình hình trở nên rất khó khăn khi sự gián đoạn nguồn cung do các cuộc không kích của Ukraine gây ra trùng hợp với nhu cầu cao điểm theo mùa do mùa du lịch hè và mùa thu hoạch sắp tới. 

Giá xăng tại Nga đã đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh có nhiều thông tin về tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Mạng xã hội Nga tràn ngập các video cho thấy những hàng dài ô tô và xe tải tại các trạm xăng trên khắp Nga và ở các khu vực Ukraine do Nga kiểm soát.

Điểm nóng xung đột ngày 9-9: Ukraine giáng đòn mạnh vào ngành dầu mỏ Nga- Ảnh 1.

Một ô tô đổ xăng tại trạm xăng ở Moscow – Nga. Ảnh: AP

Chiến lược gần đây của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng ngành dầu mỏ của Nga nhằm tác động trực tiếp đến nền kinh tế Nga và làm suy yếu khả năng tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine. 

Do các đồng minh Mỹ và châu Âu của Ukraine dường như ngần ngại áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với ngành năng lượng của Nga, Ukraine đã tự mình hành động, sử dụng làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái hiện tại như một hình thức trừng phạt trực tiếp hiệu quả cao.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 8 là một phần của chiến lược rộng lớn hơn. Ukraine cũng đã ném bom một số cơ sở sản xuất quân sự trong lãnh thổ Nga, cùng với nhiều đoàn tàu chở nhiên liệu và trung tâm hậu cần ở các địa điểm gần chiến tuyến. 

Vào giữa tháng 8, máy bay không người lái Ukraine đã phá hủy trạm bơm của đường ống Druzhba ở vùng Rumbov của Nga, làm tê liệt yếu tố quan trọng này trong cơ sở hạ tầng năng lượng của Kremlin, vốn vận chuyển dầu Nga đến các thị trường châu Âu.

Các nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng khả năng tấn công tên lửa tầm xa ngày càng tăng của họ là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột và ngồi vào bàn đàm phán. 

Trong 3,5 năm qua, kho vũ khí tầm xa của Ukraine đã phát triển đáng kể, cho phép thực hiện các cuộc không kích ngày càng quyết liệt.

Bổ sung mới nhất vào kho vũ khí của Ukraine là tên lửa hành trình tầm xa nội địa có tên Flamingo. Tên lửa mới được tiết lộ này được cho là có tầm bắn hơn 3.000 km và mang đầu đạn lớn, vượt xa khả năng của các máy bay không người lái tầm xa hiện tại của Ukraine. 

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã xác nhận cuộc thử nghiệm thành công tên lửa này và Flamingo dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt trước cuối năm nay.

Nếu Ukraine đạt được mục tiêu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa, Nga có thể phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc đối với các nhà máy lọc dầu, đường ống và cảng của mình.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump sắp có quyết định "giai đoạn 2” về Nga

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng kích hoạt “giai đoạn 2” lệnh trừng phạt Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa hạ nhiệt.

Châu Âu có thể triển khai hơn 10.000 quân đến Ukraine?

(NLĐO) - Lực lượng được dự kiến gửi đến Ukraine có thể bao gồm một nhóm huấn luyện và hỗ trợ, nhóm còn lại hoạt động như một lực lượng răn đe.

Trụ sở Chính phủ Ukraine trúng đòn tấn công của máy bay không người lái Nga

(NLĐO) - Văn phòng Thủ tướng Ukraine cách điểm trúng đạn không xa, một số cơ sở kỹ thuật quan trọng cũng bị máy bay không người lái Nga khóa mục tiêu.

Ukraine dầu mỏ Nga
