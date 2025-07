Điểm sàn thấp, điểm chuẩn có thấp?

Phổ điểm năm nay nhiều môn thấp hơn năm trước, đặc biệt các môn của tổ hợp gốc khối A, B (toán, hóa, sinh) và tổ hợp gốc khối D (toán, ngữ văn, tiếng Anh) nên năm nay nhiều trường đưa ra mức điểm sàn thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

Thừa còn hơn thiếu

Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội đưa ra mức điểm sàn từ 18 đến 21, chênh lệch từ 5 đến hơn 7 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái. Trong khi đó, điểm sàn tất cả các ngành của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm nay là 19, so với điểm chuẩn năm 2024 thì thấp hơn 9-10 điểm.

Ghi nhận tại các trường ĐH phía Bắc cho thấy danh sách các trường có điểm sàn 15-16/30 rất nhiều, gồm Trường ĐH Công đoàn, Học viện Phụ nữ, Trường ĐH Lâm nghiệp, Học viện Dân tộc, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Trường ĐH Mỏ địa chất, một số trường ĐH thuộc ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Lao động Xã hội … Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có mức sàn 13-14 điểm. Các ngành của Trường ĐH Thành Đông (tỉnh Hải Dương cũ, nay TP Hải Phòng) cũng có điểm sàn hầu hết 14/30 điểm.

Lý giải tình trạng này, một chuyên gia tuyển sinh cho rằng phổ điểm năm nay giảm nên dự báo điểm chuẩn của các trường sẽ giảm, vì thế điểm sàn hạ xuống thấp. Một nguyên nhân nữa là do năm nay các trường ĐH không được xét tuyển sớm, không có sẵn số lượng thí sinh trúng tuyển như các năm trước nên có đưa ra điểm sàn thấp để có nguồn tuyển dồi dào. "Tâm lý thừa còn hơn thiếu là tâm lý chung của nhiều trường" - chuyên gia này cho biết.

GS-TS Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, nhấn mạnh điểm sàn khác với điểm chuẩn trúng tuyển. Năm nay tổng thể cả 2 ngưỡng điểm này sẽ đều giảm so với năm 2024. Theo chuyên gia này, bên cạnh phổ điểm thi THPT năm nay, một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc xét tuyển là quy đổi các đầu điểm từ các phương thức khác như SAT, HAS, điểm tiếng Anh, hay các tổ hợp khác nhau theo bách phân vị, quy về một đầu điểm và không phân chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển. Công thức quy đổi của một số trường ĐH từ các phương thức, các tổ hợp cho thấy nếu đăng ký xét tuyển với các kết quả SAT, HSA hay tiếng Anh sẽ không còn quy đổi cực cao như mấy năm trước so với điểm thi THPT. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến điểm sàn cũng như điểm chuẩn năm nay thấp hơn mấy năm trước.

"Tôi cho rằng với các trường tốp trên như ĐH Bách khoa, các trường ĐH Công nghệ, Y dược, Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, Luật, ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội là những trường có nhiều ngành hot, đào tạo có uy tín chất lượng và sinh viên ra trường có cơ hội việc làm tốt, thì điểm chuẩn so với mọi năm có giảm nhưng không quá sâu" - GS Nguyễn Đình Đức nói.

TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, cho biết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay giảm nhẹ, tác động đến điểm chuẩn một số ngành của trường. Các tổ hợp xét tuyển có môn toán và tiếng Anh khả năng điểm chuẩn sẽ giảm. Trong đó, một số ngành có thể giảm khoảng 2 điểm, còn cơ bản sẽ giảm từ 0,5 điểm so với năm trước.

Thí sinh tìm hiểu điều kiện xét tuyển tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Trường tốp dưới, trường CĐ lo khó tuyển sinh

Ghi nhận tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn, TP HCM), điểm sàn phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay dao động từ 12-18,5 điểm. Trong đó, điểm sàn thấp nhất thuộc về ngành kế toán, cao nhất thuộc về ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và công nghệ kỹ thuật cơ khí. Trước đó, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT. Trong số 18 ngành tuyển sinh năm nay, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có điểm chuẩn cao nhất là 30,5 điểm (môn toán nhân đôi), điểm quy đổi là 22,88 điểm (theo thang 30 điểm).

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM là trường ĐH có mức điểm sàn thấp nhất cả nước, 12 điểm. ThS Nguyễn Thị Mai Bình, Trưởng Phòng Đào tạo nhà trường, cho biết mặc dù năm nay điểm sàn giảm 3 điểm so với năm ngoái song đây là mức điểm sàn đã được Hội đồng Tuyển sinh của trường nghiên cứu rất kỹ thông qua phổ điểm các môn thi tốt nghiệp năm nay và tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH.

Hiệu trưởng một trường cao đẳng ở TP HCM cho rằng việc các trường ĐH công bố mức điểm sàn quá thấp khiến việc tuyển sinh CĐ và ĐH không công bằng, điều này khiến tình hình tuyển sinh các trường CĐ vốn đã khó khăn lại còn khó khăn hơn.

"Nhiều thí sinh lầm tưởng đạt mức điểm sàn an toàn là có thể nắm chắc tấm vé vào ĐH. Chỉ đến khi trượt hết tất cả các nguyện vọng thì mới tìm trường cao đẳng để "chữa cháy", rất dễ đưa ra quyết định vội vàng và không đúng ngành yêu thích. Điều này hoàn toàn không nên" - hiệu trưởng này cho biết.

Giảm 38 tỉ đồng lệ phí xét tuyển đại học Từ 29-7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học năm 2025. Để tránh quá tải, Bộ GD-ĐT chia thí sinh 34 địa phương thành 7 nhóm nộp lệ phí. Mỗi tỉnh/thành phố sẽ có khung thời gian nộp lệ phí xét tuyển khác nhau. Bảy tỉnh/thành phố nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng đầu tiên từ 29 đến 17 giờ ngày 30-7 gồm Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai , Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Năm nay lệ phí xét tuyển đã giảm từ 20.000 đồng/nguyện vọng xuống còn 15.000 đồng. Với hơn 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển, khi được giảm 5.000 đồng/nguyện vọng, tổng lệ phí giảm khoảng 38 tỉ đồng.