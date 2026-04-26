Điểm tựa an sinh cho công nhân - lao động

Theo khảo sát của LĐLĐ TPHCM, hiện nay, phần lớn công nhân - lao động tại TPHCM đều từ các tỉnh, thành khác đến làm việc, họ đã đóng góp thầm lặng cho sự phát triển chung của thành phố (TP). Do vậy, suốt nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn TP đã luôn nỗ lực thiết kế các chính sách chăm lo phù hợp để giúp họ có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Hướng đến an sinh lâu dài

Thời gian qua, nhiều mô hình chăm lo của các cấp Công đoàn TP đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ công nhân - lao động, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội ủng hộ. Trong đó phải kể đến nỗ lực chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho công nhân - lao động của các cấp Công đoàn TPHCM vừa qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang hỏi thăm tình hình đời sống, việc làm của công nhân - lao động tại chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ của LĐLĐ TPHCM (Ảnh: Hoàng Triều)

Theo báo cáo của LĐLĐ TP, nhờ sự tập trung nguồn lực, chủ động đầu tư chọn nội dung chăm lo phù hợp, chuỗi hoạt động này không chỉ tiếp sức người lao động mà còn ra tạo sức lan tỏa rộng khắp. Đã có hơn 2,8 triệu đoàn viên - lao động được thụ hưởng từ các chương trình chăm lo của các cấp Công đoàn với tổng kinh phí lên đến 3.772 tỉ đồng.

Không chỉ tập trung chăm lo vào các đợt lễ, Tết, Công đoàn TP HCM còn duy trì xuyên suốt các chương trình chăm lo như hỗ trợ vốn cho NLĐ khó khăn vươn lên thông qua Tổ chức tài chính vi mô CEP; tiếp sức người lao động khó khăn đột xuất do ốm đau, bị tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt; giúp đỡ người lao động, con em người lao động bị bệnh tim được phẫu thuật miễn phí qua chương trình "Trái tim nghĩa tình", thiết kế chương trình nghỉ dưỡng Công đoàn; chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 30.000 công nhân - lao động hằng năm…

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân tặng quà Tết cho người lao động (Ảnh: Hoàng Triều)

Nhất là chương trình "Mái ấm Công đoàn" hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đoàn viên - lao động khó khăn. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, LĐLĐ TPHCM đã phát động công trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới 146 "Mái ấm Công đoàn" (60 triệu đồng/căn) cho đoàn viên - lao động, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP với tổng kinh phí khoảng 8,76 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2025.

Qua đó, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên và người lao động có thêm nhiều niềm vui trong ngôi nhà mới khang trang và ấm cúng, sum họp cùng gia đình. Không dừng lại trong năm 2025, chương trình "Mái ấm Công đoàn" tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh trong năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh xúc động trong ngày bàn giao "Mái ấm Công đoàn" (Ảnh: Thanh Nga)

Đón nhận mái ấm ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ với gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (công nhân Công ty TNHH SXTMDV Long Cường; ngụ tại 29/2/4, đường 45, khu phố 44, phường Hiệp Bình) là niềm hạnh phúc lớn lao. Đã 3 tháng sống trong nhà mới nhưng bà Hạnh vẫn không ngừng cảm kích.

Hoàn cảnh gia đình bà Hạnh rất khó khăn khi gia đình đông người, chồng mất sức lao động, con gái suy giảm khả năng lao động. Đó là lý do gia đình bà đành chịu đựng suốt nhiều năm trong căn nhà xuống cấp, thiếu an toàn. Vì vậy, khi hay tin được LĐLĐ TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình và Công đoàn phường hỗ trợ kinh phí hơn 72 triệu đồng để sửa chữa mái ấm, bà Hạnh rưng rưng vì niềm hạnh phúc bất ngờ.

Niềm hạnh phúc ấy càng trở nên trọn vẹn khi công trình sửa chữa hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026, giúp gia đình bà lần đầu tiên đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, không còn nơm nớp lo sợ, thay vào đó là niềm vui và niềm hy vọng.

Hiện nay, ngoài chương trình Mái ấm Công đoàn, Công đoàn TPHCM cũng nỗ lực phối hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn triển khai đề án Nhà ở xã hội cho công nhân - lao động TPHCM. Chương trình với kỳ vọng đến năm 2030 cung cấp hàng chục ngàn căn nhà ở xã hội (với hình thức bán, cho thuê, thuê mua), nhằm góp phần ổn định cuộc sống lâu dài cho người lao động.

Giúp lao động phi chính thức tiếp cận an sinh

Một trong những điểm đáng chú ý là các hoạt động chăm lo của LĐLĐ TP những năm qua đã không ngừng đổi mới, trong đó, quan tâm nhiều hơn đến nhóm lao động phi chính thức nhằm giúp họ tiếp cận với các chính sách an sinh. Tiêu biểu như chương trình tặng sổ BHXH tự nguyện; hay gần đây là phối hợp BHXH TP trao tặng thẻ BHYT cho những hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động khu vực phi chính thức hạnh phúc khi được lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, LĐLĐ và BHXH TP tặng thẻ BHYT (Ảnh: Duy Phú)

Qua khảo sát, LĐLĐ TPHCM cho biết vẫn còn một số người lao động đang làm công việc tự do như chạy xe ôm, giao hàng, bán tạp hóa, vé số, giữ trẻ… chưa mua BHYT, họ dễ gặp khó khăn khi không may ốm đau, bệnh tật. Trước thực trạng đó, nhằm chủ động chia sẻ với họ, LĐLĐ TP đã vận động các đơn vị cùng tham gia chung tay hỗ trợ trao tặng thẻ 820 thẻ BHYT cho những đối tượng khó khăn nhất cùng với đó là những phần quà nghĩa tình.

Bà Nguyễn Thị Búp (59 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa) là một trong số đó. Suốt 19 năm qua, chồng bà bị tai biến, mất hoàn toàn khả năng lao động, một mình bà phải đi giúp việc nhà lo cho gia đình, nuôi con ăn học. Thế nhưng, căn bệnh viêm đa khớp của bà gần đây trở nặng, các đốt ngón tay sưng lên, bàn tay bà không còn linh hoạt, bà cũng không thể làm toàn thời gian như trước mà chỉ giúp việc theo giờ, mỗi tuần 1-2 buổi, thu nhập khoảng 60.000 đồng/giờ. Bà phải sống tằn tiện hết mức có thể.

"Tôi phải định kỳ tái khám và nhận thuốc uống để giảm đau nên chỉ biết trông vào tấm thẻ BHYT. Mấy năm nay, thẻ BHYT của tôi cũng nhờ địa phương và các đoàn thể hỗ trợ" - bà Búp tâm sự.

Đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân được hỗ trợ phương tiện sinh kế (Ảnh:Thanh Nga)

Bên cạnh tặng BHYT, nhiều hoạt động chăm lo khác cũng được mở rộng để hỗ trợ thiết thực cho lao động phi chính thức như thành lập các điểm dừng chân làm nơi nghỉ ngơi cho tài xế xe ôm, xe công nghệ, hỗ trợ vay vốn và lãi suất khi đoàn viên nghiệp đoàn chuyển đổi phương tiện xanh; được tương trợ, giúp đỡ kịp thời khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống…

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, đoàn viên Nghiệp đoàn thức ăn đường phố phường Linh Xuân vừa được Công đoàn phường Linh Xuân hỗ trợ "Bếp ấm Công đoàn" (trị giá 3 triệu đồng) là một điển hình. Hoàn cảnh bà Trinh rất khốn khó, mẹ già, em gái bệnh tật nằm một chỗ, bà Trinh một mình nuôi cả gia đình bằng gánh xôi bán mỗi ngày. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên quanh năm bà không dám sắm sửa gì, được hỗ trợ bếp ấm là một món quà vô cùng đặc biệt với bà trong Tháng Công nhân năm nay.

"Các hoạt động thiết thực của các cấp Công đoàn TPHCM đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, trong đó có công nhân - lao động đối với Đảng, Nhà nước, MTTQ và Công đoàn" - ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM nhấn mạnh.

(Còn tiếp)