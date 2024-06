Sáng 15-6, đi 1 vòng qua 2 chợ, 3 cửa hàng và 1 siêu thị ở khu vực huyện Bình Chánh và quận 8 (TP HCM) nhưng chị Ngọc Phượng (ngụ huyện Bình Chánh) vẫn không mua được vải thiều. "Hỏi nhân viên siêu thị thì họ báo tạm hết hàng, tiểu thương ở chợ cũng nói vải vừa xấu vừa đắt nên không mua về bán" – chị Phương Ngọc cho biết.

Chị Dung, tiểu thương chuyên bán trái cây ở chợ Bình Hưng (Bình Chánh) và gần chợ Phạm Thế Hiển (quận 8), giải thích năm ngoái, thời điểm này vải thiều đầy chợ, chỉ khoảng 35.000 đồng/kg, năm nay vải hút hàng, giá mua sỉ đã tăng gấp 3, lên 100.000 đồng/kg nên tiểu thương không dám lấy về bán. "Hôm mùng 5 tháng 5 tôi lấy về 1 thùng nhưng bán rất chậm. Đa số khách hỏi giá xong lắc đầu, chuyển qua mua nhãn xuồng, măng cụt, chôm chôm… " – chị Dung kể.

Cũng do giá vải thiều năm nay tăng cao nên không chỉ khu vực ngoại thành, mức tiêu dùng thấp mà ngay cả ở các huyện nội thành ở quận 1, 3, 4… mặt hàng này cũng vắng bóng trên quầy, sạp trái cây.

Tiêu thụ vải thiều rất chậm do giá tăng cao đột biến so với những năm trước

Một số siêu thị đã tạm ngưng nhập hàng, một số khác đang bán với giá khoảng 120.000 – 135.000 đồng/kg nhưng số lượng rất hạn chế.

Tại hệ thống MM Mega Market, vải thiều đang được bán với giá 95.900 đồng/kg. Theo đại diện MM Mega Market, đây là mức giá mới được điều chỉnh so với giá 79.000 đồng/kg cách đây 2 tuần.

"Thông thường, vào giữa cuối vụ giá vải thiều sẽ giảm nhưng năm nay, giá mua đã tăng gấp 3 lần năm ngoái do sản lượng tại 2 vùng trồng Bắc Giang và Hải Dương giảm gần 70%" – đại diện MM Mega Market cho hay.

Đầu mùa vải, MM Mega Market đã ký thỏa thuận với tỉnh Bắc Giang để tiêu thụ khoảng 100 tấn vải thiều nhưng với diễn biến hiện tại sẽ khó thu mua đủ sản lượng.

Còn tại hệ thống siêu thị Big C, GO!, Tops Market (thuộc Central Retail Việt Nam) đang bán vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) với giá 59.900 đồng/kg (cuối tháng 5, giá khuyến mãi chỉ còn 39900 đồng/kg). Đại diện Central Retail cho theo kế hoạch sẽ tiêu thụ 300 tấn vải nhưng tình hình này, siêu thị sẽ giảm sản lượng tiêu thụ. Ngay từ đầu vụ, Central Retail đã dự báo do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, năm nay vải thiều mất mùa, sản lượng vải dự kiến giảm một nửa so với năm trước, giá bán tăng khoảng 40% so với cùng kỳ.

Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, năm nay sản lượng vải trên địa bàn tỉnh giảm đến 50%, chỉ đạt trên dưới 100.000 tấn.

Giá vải thiều chính vụ thu mua tại vườn đang dao động từ 65.000 – 70.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 85.000 đồng/kg.