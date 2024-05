2 ngày cuối tuần vừa qua, tại hệ thống siêu thị Big C, GO!, Tops Market (thuộc Central Retail) tại TP HCM, những lô vải thiều chín sớm đầu tiên của huyện Thanh Hà, tỉnh Bắc Giang đã được bán đến tay người tiêu dùng với giá khuyến mãi chỉ 39.900 đồng/kg dù vải thiều phía Bắc năm nay mất mùa, giá tăng so với mọi năm.



Những vị trí đẹp ngay lối vào siêu thị được dành để trưng bày vải thiều chín sớm trông bắt mắt; tạo điểm nhấn, thu hút người tiêu dùng lựa chọn mua sắm những chùm vải đầu mùa có mẫu mã đẹp, chất lượng cao.

Đại diện Central Retail cho hay lượng trái vải đưa vào miền Nam nói chung và TP HCM nói riêng để tiêu thụ đang tăng từng ngày.



Vải thiều Bắc Giang chín sớm đang tiêu thụ mạnh tại hệ thống Big C, GO!

Ông Jose Mestre - Giám đốc Thương mại Thực phẩm Tươi sống tập đoàn Central Retail, cho biết nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho trái vải, Central Retail giới thiệu đến người tiêu dùng các món ăn, thức uống được chế biến từ trái vải như bánh bông lan trái vải, trà vải đào, trà vải hạt sen,… Ngoài ra, Central Retail còn đẩy mạnh hợp tác với các trang thương mại điện tử, và thông qua các app GO!, Big C, Tops Market để thúc đẩy tiêu thụ vải thiều trên kênh online.

Đặc biệt, ngày 30-6 tới đây, Central Retail sẽ triển khai "Ngày hội trái cây" trên toàn bộ hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc, trong đó, vải thiều sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực.

Với hàng loạt chương trình kích cầu tiêu thụ vải, dự kiến, mùa vải thiều năm 2024, các siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail dự kiến tiêu thụ khoảng 250 tấn vải.

Nếu Central Retail đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food của Saigon Co.op đang hỗ trợ tỉnh Sơn La đưa đặc sản mận hậu đi khắp mọi miền đất nước thông qua hệ thống 800 điểm bán của mình.



Trong tuần lễ từ ngày 24-5 đến 1-6, Saigon Co.op dự kiến tiêu thụ 100 tấn mận hậu được thu hoạch từ vùng nguyên liệu thuộc huyện Mộc Châu, Yên Châu với giá khuyến mãi chỉ 29.900 đồng/kg. Chỉ riêng ngày 24-5, hơn 10 tấn mận hậu Sơn La đã đã được Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food … tiêu thụ hết.

Co.opmart dành vị trí đẹp để trưng bày, quảng bá đặc sản mận hậu Sơn La

Dịp này, Co.opmart, Co.opXtra cũng giới thiệu các mặt hàng nông sản, hàng OCOP của Sơn La như: nhãn, chanh leo vàng, cà phê, chè, long nhãn sấy, tỏi đen, miến dong, thịt trâu/lợn gác bếp, chẩm chéo, măng khô, nấm linh chi… và các sản phẩm chế biến từ mận.



Một nhà bán lẻ khác là WinCommerce (chủ hệ thống siêu thị, cửa hàng Winmart) cũng đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về thỏa thuận hợp tác tiêu thụ nông sản năm 2024. Thỏa thuận này là một trong chiến lược hợp tác với Sở Công Thương của các tỉnh nhằm xúc tiến tiêu thụ nông sản Việt.