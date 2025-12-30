Diễn biến mới liên quan yêu cầu tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai

Ngày 30-12, Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai về việc khẩn trương bàn giao để tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 1 qua Đồng Nai.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai là "nút thắt" giao thông khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên vào giờ cao điểm

Sau khi tiếp nhận đề nghị tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 1 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Khu Quản lý đường bộ IV có ý kiến: Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại quyết định vào tháng 12-2023 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 8-8-2025 và đã có Văn bản số 6022/CĐBVN-KHTC ngày 4-11-2025 về việc tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu theo hình thức Hợp đồng BOT.

Đồng thời, Khu Quản lý đường bộ IV đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Mặc dù vậy đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai vẫn chưa triển khai thực hiện công tác bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV để thực hiện tháo dỡ trạm thu phí, gây ùn tắc và nguy cơ cao mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Những 'lô cốt' án ngữ trên Quốc lộ 1 gây ảnh hưởng giao thông

Để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai được tuyệt đối an toàn và thông suốt, Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai triển khai công tác bàn giao trước ngày 15-1-2026 để đơn vị tổ chức tháo dỡ trạm thu phí (không còn chức năng thu phí đường bộ), hoàn trả mặt đường. Trường hợp không bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai tự tháo dỡ trước ngày 30-1-2026.

Việc mất an toàn giao thông do không kịp thời tháo dỡ trạm thu phí Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị thực hiện tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 1.



