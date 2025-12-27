CLIP: 3 trạm thu phí bỏ hoang án ngữ trên 2 quốc lộ kết nối Đồng Nai - TPHCM

TPHCM và Đồng Nai vừa đề nghị sớm tháo dỡ 3 trạm thu phí nhưng chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Quốc lộ 51 cho rằng các trạm thu phí này đang là tài sản vay tại ngân hàng nên không thể tự ý tháo dỡ.

Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra khi qua trạm thu phí cầu Đồng Nai kết nối với TPHCM. Riêng các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 bỏ hoang nhiều năm nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn



Ngoài 3 trạm thu phí trên, tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 vốn bỏ hoang 2 năm qua.

Liên quan 3 trạm thu phí trên Quốc lộ 51, ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC), cho hay dù nhận được đề nghị tháo dỡ nhưng BVEC không thể tự ý khi đã có ý kiến của BIDV Đồng Nai.

Theo ông Hà, BIDV Đồng Nai đã có văn bản xác định tài sản đảm bảo vốn vay đầu tư dự án Quốc lộ 51 là quyền thu phí đường bộ, cùng toàn bộ các trạm thu phí trên tuyến.

Do vậy, việc tháo dỡ hoặc làm thay đổi bất kỳ bộ phận nào của các trạm thu phí nêu trên phải có sự đồng ý bằng văn bản của các ngân hàng đồng tài trợ. Nếu thực hiện mà không có sự đồng ý của bên nhận thế chấp sẽ là hành vi xâm hại nghiêm trọng quyền tài sản của ngân hàng, có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Theo Sở Xây dựng, trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh TP Biên Hòa (cũ) theo hình thức hợp đồng BOT, đã được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, đến nay trạm thu phí trên vẫn chưa thực hiện tháo dỡ, còn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ... Trạm thu phí cầu Đồng Nai đang gây ra các xung đột về giao thông, mất mỹ quan đô thị, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.

Do đó, Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV sớm thực hiện tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ ùn tắc… cũng như giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

1 vụ tai nạn chết người do tông vào trạm thu phí cầu Đồng Nai tháng 1-2021. Thời điểm này, trạm đã dừng thu phí từ năm 2020.

Trong khi đó, trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 51 đã dừng thu phí từ giữa tháng 1-2023.

Đến nay, trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Việc này đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.