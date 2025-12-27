CLIP: 3 trạm thu phí bỏ hoang án ngữ trên 2 quốc lộ kết nối Đồng Nai - TPHCM

(NLĐO)- 3 trạm thu phí bỏ hoang trên tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Nai với TPHCM nhiều năm nay gây ám ảnh với người dân mỗi khi đi qua
TPHCM và Đồng Nai vừa đề nghị sớm tháo dỡ 3 trạm thu phí nhưng chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Quốc lộ 51 cho rằng các trạm thu phí này đang là tài sản vay tại ngân hàng nên không thể tự ý tháo dỡ.
Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra khi qua trạm thu phí cầu Đồng Nai kết nối với TPHCM. Riêng các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 bỏ hoang nhiều năm nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
Ngoài 3 trạm thu phí trên, tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 vốn bỏ hoang 2 năm qua.
Liên quan 3 trạm thu phí trên Quốc lộ 51, ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC), cho hay dù nhận được đề nghị tháo dỡ nhưng BVEC không thể tự ý khi đã có ý kiến của BIDV Đồng Nai.
Theo ông Hà, BIDV Đồng Nai đã có văn bản xác định tài sản đảm bảo vốn vay đầu tư dự án Quốc lộ 51 là quyền thu phí đường bộ, cùng toàn bộ các trạm thu phí trên tuyến.
Do vậy, việc tháo dỡ hoặc làm thay đổi bất kỳ bộ phận nào của các trạm thu phí nêu trên phải có sự đồng ý bằng văn bản của các ngân hàng đồng tài trợ. Nếu thực hiện mà không có sự đồng ý của bên nhận thế chấp sẽ là hành vi xâm hại nghiêm trọng quyền tài sản của ngân hàng, có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
