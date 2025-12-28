HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Diễn biến mới nhất sức khỏe 9 nạn nhân vụ lật xe khách ở Lào Cai

D.Thu

(NLĐO) - Các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách tại Lào Cai được chuyển về Hà Nội, đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Liên quan vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), tối 27-12, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận 7 nạn nhân.

img

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trong vụ tai nạn lật xe khách ở Lào Cai. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt các kíp trực, huy động nhân lực và phương tiện để cấp cứu, xử trí chấn thương. Các bệnh nhân chủ yếu bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực, khung chậu, tay chân; một trường hợp được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong 7 nạn nhân được tiếp nhận, bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, hàm mặt, vai và đùi phải, khung chậu. Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, hàm mặt, vai phải và cổ chân trái.

Bệnh nhân L.C.C. (29 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín đã được dẫn lưu màng phổi, kèm vết thương phức tạp tầng sinh môn, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân N.T.P.K. (26 tuổi, Đắk Lắk) đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu và vai trái.

img
img
img

7 nạn nhân vụ lật xe khách được chuyển về Bệnh viện Việt Đức tối 27-12

Bệnh nhân P.M.Q. (37 tuổi, Hà Nội) chấn thương sọ não với máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái. Bệnh nhân T.B.Y. (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt. Bệnh nhân P.P.T. (19 tuổi, Bắc Ninh) theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và khớp vai.

Hiện công tác cấp cứu và theo dõi điều trị tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Cũng trong tối 27-12, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn tại Lào Cai được chuyển xuống điều trị. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định sẽ huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cứu chữa các bệnh nhân.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh tới thăm hỏi các nạn nhân trong vụ lật xe Lào Cai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Trong đó, một nữ bệnh nhân 43 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi và tổn thương gan, hiện đang được phẫu thuật dẫn lưu ngực; tiên lượng sau mổ khả quan, chưa cần can thiệp phẫu thuật gan.

Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân 25 tuổi bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, gãy cột sống và gãy xương sườn, được đánh giá là ca nặng nhất trong số 9 nạn nhân.

Vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào lúc 7 giờ 40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Theo Cục CSGT, trước đó tài xế Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Khi xe khách đi đến địa điểm nêu trên thì va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải. Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.

