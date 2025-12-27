Lật xe khách, 7 người tử vong, nhiều người bị thương

Sáng 27-12, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ô tô khách khiến ít nhất 7 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người tử vong. Ảnh: MXH

Theo đó, vào sáng cùng ngày, tại km 35, tuyến quốc lộ 174 thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, một chiếc xe khách 29 chỗ di chuyển hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh của xã Phình Hồ, bị lật ngửa, bẹp rúm.

Tại hiện trường, chiếc xe 29 chỗ lật ngửa ngay đoạn dốc, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ tai nạn xe khách khiến 7 người tử vong, nhiều người bị thương.

Hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm cách tiếp cận, giải cứu đưa các nạn nhân còn mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Được biết, địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn dốc kéo dài. Có khả năng nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do xe mất phanh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.