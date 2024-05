Diễn biến mới nhất sức khoẻ nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người

Ngày 22-5, bác sĩ Trần Quang Trung, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết sau hơn 1 tháng điều trị sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi), bị tấm kính rơi vào người ở quán cà phê, đã có nhiều cải thiện.

Hiện các chức năng tim, phổi, đã phục hồi nhiều so với lúc vào viện, tuy nhiên do đứt dây thần kinh tủy sống nên chức năng đường tiết niệu, vận động hai chân chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Bố của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý chăm sóc con tại bệnh viện sau vụ tai nạn bị kính rơi vào người. Ảnh: Hoàng An

Những ngày qua bên cạnh việc điều trị, bác sĩ Lý cũng tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.



Dự kiến trong 1-2 ngày tới, sau khi điều trị nội khoa ổn định, bác sĩ Lý sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai hoặc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 để tập phục hồi chức năng.

Các bác sĩ cũng cho biết hiện bác sĩ Lý chưa thể tự ngồi được, cần hỗ trợ tập phục hồi sớm để tránh dẫn đến teo cơ. Bệnh nhân cũng được các bác sĩ chuyên khoa lên phác đồ điều trị lâu dài.

"Bác sĩ Lý rất hiểu tình trạng của mình. Dù khó hồi phục hoàn toàn nhưng nữ bác sĩ khá lạc quan, tuân thủ phác đồ điều trị"- bác sĩ Trung chia sẻ.

Chăm sóc con gái kể từ sau vụ tai nạn hy hữu, bố bác sĩ Hoàng Minh Lý cho biết thời gian qua gia đình nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, chia sẻ của các y bác sĩ và bạn bè, người thân. "Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho con gái. Gia đình hy vọng con sớm hồi phục để có thể trở lại làm công việc phù hợp với sức khoẻ"- ông nói.

Trước đó, nói về việc sắp xếp công việc cho bác sĩ Hoàng Minh Lý, GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết bệnh viện sẽ bố trí công việc phù hợp nhất với sức khỏe của bác sĩ Hoàng Minh Lý. Bác sĩ Lý có thể được sắp xếp đảm nhiệm công việc giảng dạy, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học...

Khi chưa xảy ra tai nạn, bác sĩ Lý làm việc tại Khoa xạ, được đánh giá có chuyên môn và tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm.

Bác sĩ Hoàng Minh Lý và hiện trường tai nạn ở quán cà phê. Ảnh: PT

Tai nạn hi hữu xảy ra với bác sĩ Lý tối 20-4, tại quán cà phê The Coffee House (Đống Đa, Hà Nội). Thời điểm đó tấm kính trên giếng trời đổ sập xuống khiến một số khách hàng bị thương. Trong đó, bác sĩ Hoàng Minh Lý (quê Nghệ An), đang công tác tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) bị thương nặng nhất.



Cô được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Được biết, 1 tháng sau khi nữ bác sĩ Lý bị tấm kính rơi vào người gây thương tích nặng, hiện gia đình cô đã thỏa thuận được phương án giải quyết với chuỗi cà phê The Coffee House.