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Thời sự

Diễn biến mới nhất về áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 5-6, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển ra ngoài Biển Đông.

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Diễn biến áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông ngày 5 - 6 - 2026 - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8 giờ ngày 5-6

Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trong sáng 5-6 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 -4 m; biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định về mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết số lượng cơn bão năm 2026 dự báo có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy vậy, chuyên gia khuyến nghị cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Từ tháng 2 đến tháng 7-2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,2 cơn).

Từ tháng 8 đến tháng 9-2026 bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Bắc và từ tháng 9 đến tháng 12-2026 bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam.

Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển dự báo thời điểm bắt đầu mùa bão năm 2026 dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2026 có khả năng ở mức thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm giai đoạn 1991-2020: 12-13 cơn trên Biển Đông, trong đó 6-7 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam).

Trong mùa từ 3 tháng, từ tháng 5 đến 7-2026, số lượng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm giai đoạn 1991-2020: 3-4 cơn trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam).

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