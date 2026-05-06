Thời sự

Xuất hiện bão Hagupit ở Tây Bắc Thái Bình Dương, có vào Biển Đông?

Thùy Linh

(NLĐO) - Chiều ngày 6-5, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit (sau siêu bão Sinlaku).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều 6-5, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc - 147,3 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão Hagupit thứ 5 ở Tây Bắc Thái Bình Dương có vào Biển Đông năm 2026 không? - Ảnh 1.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo đường đi bão Hagupit

Hiện, bão Hagupit còn cách Philippines khoảng gần 2.000 km về phía Đông. Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

Theo dữ liệu dự báo hiện tại, trong 24 giờ tới, bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ. Sau đó, bão sẽ di chuyển theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng bão Hagupit vượt qua Philippiness để di chuyển vào Biển Đông là không cao.

Nguyên nhân là bởi lúc này ở trong Biển Đông trên độ cao 5.000 m vẫn đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới, chính lưỡi áp cao cận nhiệt đới này sẽ ngăn cản không cho bão Hagupit vượt qua Philipines di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng đến các vùng biển nước ta thấp (xác suất thấp dưới 20%).

Về cường độ, bão Hagupit được dự báo có thể đạt cấp 10 và nhiều khả năng khi di chuyển vào tới gần vùng biển phía Đông của Philippines, bão Hagupit sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, dự báo sau 2 ngày tới của các mô hình hiện vẫn còn phân tán, chưa thống nhất cao. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit.

Sinlaku trở thành siêu bão, mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến hiện tại

(NLĐO) - Tối 12-4, Sinlaku đã đạt cấp siêu bão, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm 2026 đến nay

