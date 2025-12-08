HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Diễn biến mới nhất vụ "hố tử thần" ở trung tâm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Đơn vị thi công dự án đã có báo cáo mới nhất liên quan vụ việc hố tử thần

Tối 8-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết đã nhận được báo cáo về xử lý sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ.

Đây là sự cố sụt lún tạo "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng khiến dư luận quan tâm.

img

Một người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau khi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (nhà thầu thi công) cho biết diễn biến và nguyên nhân sự việc. Theo công ty, khoảng 14 giờ ngày 3-12, do mưa lớn kéo dài, nước mưa dồn về nhiều, khiến nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công của công trình.

Hậu quả, phần mặt đường Nguyễn Công Trứ - khu vực giáp ranh với dự án (vị trí đèn tín hiệu giao thông) - sụp xuống gần một nửa, kéo dài 15m, tạo thành hố sâu, khiến 2 ô tô bị rơi xuống hố, may mắn không có thiệt hại về người.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư và nhà thầu đã dừng thi công; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, phân công xử lý nhanh, triển khai công tác cứu hộ, cẩu ô tô ra khỏi hố sụp và nhanh chóng tiến hành khắc phục. Đến tối 6-12, công tác khắc phục cơ bản hoàn tất.

Đến 16 giờ ngày 8-12, công tác khắc phục sự cố, khôi phục hiện trạng cống thoát nước, nền đường, mặt đường đã hoàn thành, tuyến đường Nguyễn Công Trứ đã thông xe trở lại.

Việc lát gạch vỉa hè, dọn dẹp vệ sinh… đang khẩn trương và sẽ hoàn thành trong ngày.

Trước đó, như đã thông tin, sự cố sụt lún tại dự án đã tạo "hố tử thần" khiến nhiều phương tiện bị thiệt hại, giao thông qua khu vực gián đoạn. 

chủ đầu tư người bị thương khắc phục sự cố hố tử thần
