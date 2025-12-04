Vụ “hố tử thần” ở trung tâm Đà Nẵng: Tiếp tục phát hiện nhiều vết nứt trên mặt đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ “hố tử thần” ở trung tâm Đà Nẵng: Tiếp tục phát hiện nhiều vết nứt trên mặt đường

Bài, ảnh, clip: HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Một phần đường gần khu vực “hố tử thần” ở Đà Nẵng bị phong tỏa, vì phát hiện nhiều vết nứt, nguy cơ tiếp tục sụt lún.

Ngày 4-11, lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa một làn đường Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vì nguy cơ sụt lún, mất an toàn sau vụ xuất hiện "hố tử thần" ở ngay gần đó.

Vụ hố tử thần Đà Nẵng: Nguy cơ sụt lún trên đường Ngô Quyền - Ảnh 1.

Đường Ngô Quyền bị phong tỏa một đoạn dài vì nguy cơ sụt lún

Cụ thể, làn đường bị phong tỏa nằm sát khu vực thi công dự án xây dựng, kéo dài từ đoạn đường gần cầu Sông Hàn trên giao lộ Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ.

Mới đây, chiều 3-12, một sự cố sụt lún đã tạo nên "hố tử thần" ở ngay giao lộ Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ. Theo ghi nhận, các vệt nứt trên đường Ngô Quyền cách "hố tử thần" không xa.

Đường Ngô Quyền là tuyến giao thông huyết mạch tại Đà Nẵng, có lưu lượng phương tiện đông, chủ yếu là xe container, xe tải hạng nặng. Do đó, người dân lo ngại việc thi công không đảm bảo tại công trình sẽ tiếp tục tạo nên một "hố tử thần" khác trên tuyến đường này.

CLIP: Phong tỏa một làn đường Ngô Quyền, mặt đường chi chít vết nứt

Vụ hố tử thần Đà Nẵng: Nguy cơ sụt lún trên đường Ngô Quyền - Ảnh 2.

Mặt đường Ngô Quyền chi chít vết nứt, người dân lo sợ sẽ tiếp tục sụt lún, tạo nên "hố tử thần"

Vụ hố tử thần Đà Nẵng: Nguy cơ sụt lún trên đường Ngô Quyền - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, các vết nứt xuất hiện dày đặc tại khu vực gần giao lộ Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ

Vụ hố tử thần Đà Nẵng: Nguy cơ sụt lún trên đường Ngô Quyền - Ảnh 4.

Nhiều vết nứt ăn sâu ra đến quá nửa làn đường

Vụ hố tử thần Đà Nẵng: Nguy cơ sụt lún trên đường Ngô Quyền - Ảnh 5.

Bê tông, nhựa đường trên mặt đường Ngô Quyền có thể dễ dàng bóc được bằng tay

Sau vụ "hố tử thần", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo nóng

Cũng trong sáng 4-12, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản liên quan sự cố sụt lún mặt đường tạo hố tử thần tại đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải).

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư công trình khu đô thị phối hợp nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực bị sạt lở; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, ngăn ngừa các nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra cho công trình và các công trình lân cận.

Vụ hố tử thần Đà Nẵng: Nguy cơ sụt lún trên đường Ngô Quyền - Ảnh 6.

Sau vụ "hố tử thần", lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công ở khu vực sạt lở

Tập trung phối hợp nhà thầu thi công và các bên liên quan kiểm tra toàn bộ hệ tường vây công trình và các công trình lân cận; có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản tại khu vực liền kề, như: khu vực tiếp giáp đường Ngô Quyền và Nguyễn Công Trứ, các trụ điện trung thế, hệ thống khung đèn giao thông.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND phường An Hải cử cán bộ theo dõi tình hình giải quyết vụ việc của chủ đầu tư tại công trình; đảm bảo an ninh trật tự, ATGT tại khu vực; phối hợp với các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết sự việc trong từng trường hợp cụ thể; báo cáo kết quả thực hiện giải quyết sự việc của chủ đầu tư công trình đến UBND thành phố trước ngày 7-12.

Như đã thông tin, lúc 14 giờ 10 ngày 3-12, đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo bị sụt lún tạo "hố tử thần" dài 15m, rộng 6m; tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy và 2 xe ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố.

Sự việc khiến hai ô tô bị hư hỏng nặng. May mắn không có thiệt hại về người.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đánh giá sơ bộ ban đầu, công trình xây dựng đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình). Nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lút nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.


Tin liên quan

Vụ “hố tử thần” xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng: Đã rõ nguyên nhân ban đầu

Vụ “hố tử thần” xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng: Đã rõ nguyên nhân ban đầu

(NLĐO) – Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng quá trình thi công tại công trình xây dựng đã có sơ suất, dẫn đến sụt lún tạo "hố tử thần".

CLIP: Khoảnh khắc "hố tử thần" xuất hiện tại trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) - Camera an ninh ghi lại cảnh sụt lở tạo thành "hố tử thần" ở Đà Nẵng, khiến 2 ô tô con cùng 1 công nhân rơi xuống hố.

Hiện trường "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) - Tuyến đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng hiện đang bị phong tỏa để xử lý hố tử thần.

Đà Nẵng khu đô thị tuyến giao thông mất an toàn hố tử thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo