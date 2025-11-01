HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Diễn biến mới sau hơn 2 tuần áp dụng quy định mua bán vàng trên 20 triệu phải chuyển khoản

Thái Phương

(NLĐO) - Nhiều khách mua vàng nhẫn, trang sức không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, voucher hoặc cả ví điện tử nếu giá trị hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Có voucher nhưng không xài được

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, một số khách hàng cho biết có nhu cầu mua vàng trang sức nhưng không được cà thẻ tín dụng hoặc thanh toán bằng ví điện tử như Zalopay, Apple Pay… khi giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên. 

"Tôi được tặng voucher/phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng để mua vàng trang sức của chuỗi thương hiệu nữ trang nhưng nhân viên giao dịch nói theo quy định mới là tổng giá trị hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua tài khoản thanh toán. 

Vậy là tôi không được cộng voucher giá trị 5 triệu đồng này vào hóa đơn mua vàng nữ trang 22 triệu đồng" – chị Bích Hạnh (ngụ TP HCM) băn khoăn.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để triển khai quy định mới này, từ ngày 10-10, nhiều công ty vàng, cửa hàng vàng đã thông báo với khách chỉ nhận thanh toán chuyển khoản khi mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Khách hàng gặp khó khi mua vàng trên 20 triệu đồng không được dùng thẻ tín dụng - Ảnh 2.

Khách mua, bán vàng giá trị từ 20 triệu đồng trở nên bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản thanh toán theo quy định mới

Người bán, người mua đều khó

Tuy nhiên, qua hơn 2 tuần triển khai, nhiều công ty vàng cho hay đang "khóc ròng" vì bị khách phản ứng, giá trị giao dịch của một số cửa hàng giảm rất mạnh.

"Một số cửa hàng trong chuỗi của công ty bị giảm tới khoảng 30-40% doanh số vì khách không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, Apple Pay, Zalopay khi giao dịch vàng từ 20 triệu đồng. Nhiều khách quốc tế không có tài khoản thanh toán ở Việt Nam, khi đi mua vàng trang sức cũng gặp khó" – đại diện một công ty vàng nêu thực tế.

Lãnh đạo một công ty vàng khác ở TP HCM cho biết hiện chưa có hướng dẫn rõ ràng việc sử dụng thẻ tín dụng có được xem là "thanh toán qua tài khoản thanh toán" hay không. Vì vậy khách muốn thanh toán bằng thẻ nhưng giao dịch vượt 20 triệu đồng có thể không được chấp nhận. Nhân viên phải giải thích, yêu cầu khách chuyển khoản thay vì quẹt thẻ, gây bất tiện và khó chịu cho khách.

"Ngay cả thanh toán bằng voucher/phiếu quà tặng cũng đang gặp khó vì không được xem là thanh toán qua tài khoản. Nhiều khách hàng lớn tuổi, thường xuyên mua vàng bạc để cất giữ nhưng không rành công nghệ hoặc không có tài khoản thanh toán cũng gặp rất nhiều rắc rối khi mua bán" – lãnh đạo công ty vàng này nêu.

Vì vậy, các công ty kiến nghị cơ quan quản lý cần làm rõ khái niệm "tài khoản thanh toán" có bao gồm thanh toán qua thẻ tín dụng, ví điện tử, mã QR, voucher điện tử không? Cho phép đa dạng hình thức thanh toán không tiền mặt (thẻ, QR, ví điện tử). Xem xét giải pháp cho người cao tuổi hoặc chưa có tài khoản như cho phép người thân/chủ tài khoản chuyển hộ khi mua, bán vàng…

Các doanh nghiệp kiến nghị cần sớm có hướng dẫn cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt thực tế và bền vững.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định: "Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để sử dụng dịch vụ thanh toán do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng". Như vậy, các phương thức thanh toán không thông qua tài khoản thanh toán là không đúng với quy định tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP.


Tin liên quan

Sáng 1-11, giá vàng nhẫn có nơi cao hơn cả vàng miếng SJC

Sáng 1-11, giá vàng nhẫn có nơi cao hơn cả vàng miếng SJC

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh theo giá thế giới, có nơi vàng nhẫn trơn bán ra vượt 149 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, 1-11: Sụt giảm rất mạnh

(NLĐO) – Sau phiên tăng vọt hàng trăm USD, giá vàng hôm nay bất ngờ lao dốc khi đồng USD mạnh lên liên tiếp 3 ngày qua

Cuối ngày 31-10, giá vàng nhẫn lại giảm cả triệu đồng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước lại giảm vào cuối ngày, trong đó giá vàng nhẫn rớt cả triệu đồng.

giá vàng nhẫn doanh nghiệp giá vàng giá vàng trang sức mua bán vàng trên 20 triệu đồng
