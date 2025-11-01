Giá vàng hôm nay, 1-11: Sụt giảm rất mạnh

Giá vàng hôm nay lao dốc hàng chục USD/ounce

Đầu ngày 1-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần 4.003 USD/ounce, giảm mạnh 42 USD so với mức thấp trong phiên đêm qua 4.045 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 23 USD, đóng cửa ở mức 4.016 USD /ounce.

Nguyên nhân chính là đồng USD tiếp tục tăng giá ngày thứ ba liên tiếp, gây áp lực lớn lên các tài sản định giá bằng USD như vàng. Lãi suất trái phiếu Mỹ cũng nhích lên, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Cuộc họp của FED mới đây đã chứng kiến việc cắt giảm lãi suất 25 điểm %, đưa mức lãi suất cơ bản xuống phạm vi 3,75% - 4%. Kết quả này tuy mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho thị trường, nhưng bình luận sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell về xu hướng lãi suất trong thời gian tới, đã tác động nhất định đến giá vàng hôm nay.

Ngoài ra, do giá vàng thế giới có thời điểm lên tới 4.045 USD/ounce nên tại mức giá này, không ít nhà đầu tư đã nhanh tay bán ra, thu về lợi nhuận.Giá vàng hôm nay đương nhiên giảm mạnh.