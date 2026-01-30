HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Diễn biến mới về hàng tồn kho của Novaland

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Tổng tài sản của Novaland đạt 249.792 tỉ đồng, hàng tồn kho 153.392 tỉ đồng, trong đó giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94,2%.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/ 2025 với nhiều diễn biến mới.

Trong quý IV/2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.567 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.638 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 641 tỉ đồng, doanh thu tài chính tăng 1.106 tỉ đồng và chi phí tài chính giảm 693 tỉ đồng, lợi nhuận từ hoạt động khác cũng tăng 935 tỉ đồng.

Lũy kế năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 6.965 tỉđồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt 6.365 tỉ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 600 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 12 tháng ghi nhận 1.819 tỉ đồng, chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này.

Diễn biến mới về hàng tồn kho của Novaland - Ảnh 1.

Dự án Victoria Village đã được phép ký hợp đồng mua bán, tăng tốc hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao

Đáng chú ý, trong quý IV/2025, Novaland đã ghi nhận việc hoàn nhập và điều chỉnh lại khoản trích lập liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City. Theo đó, tổng nghĩa vụ trích lập trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 là 1.014 tỉ đồng.

Tại ngày 31-12-2025, tổng tài sản của Novaland đạt 249.792 tỉ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 153.392 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94,2%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến 31-12-2025, tổng dư nợ vay của Novaland là 67.191 tỉ đồng; trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là 31.518 tỉđồng. So với cùng kỳ, dư nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ, do Novaland đã giảm được một phần dư nợ trái phiếu; dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm nhiều gói vay mới, bổ sung nguồn tài chính quan tọng để tăng tốc triển khai các dự án. 

Trong phiên giao dịch ngày 30-1, cổ phiếu NVL của Novaland đã tăng kịch trần 7% lên 13.000 đồng/cổ phiếu.

