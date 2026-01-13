HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Novaland lấy gì bảo lãnh cho công ty con vay 2.320 tỉ đồng?

Sơn Nhung

(NLĐO)- Địa ốc Ngân Hiệp là công ty con của Novaland. Doanh nghiệp này đang giữ vai trò chủ đầu tư dự án NovaWorld Hồ Tràm

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư địa ốc Nova (Novaland) vừa thông qua nghị quyết về việc cam kết bảo lãnh cho khoản vay của công ty con là Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Theo nghị quyết, khoản vay có hạn mức tín dụng tối đa 2.320 tỉ đồng, trong đó dư nợ cho vay tại mọi thời điểm không vượt quá 1.720 tỉ đồng.

Khoản vốn vay được sử dụng để đầu tư, xây dựng và phát triển dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 và 2, gồm hai phân kỳ Wonderland và Habana Island thuộc tổ hợp NovaWorld Ho Tram, cùng các hoạt động đầu tư khác đã và đang triển khai theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Theo cam kết, trong trường hợp Địa ốc Ngân Hiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán các khoản đến hạn với MB, Novaland sẽ đứng ra thanh toán thay toàn bộ nghĩa vụ tài chính phát sinh. Đồng thời, tập đoàn cũng hỗ trợ công ty con trong công tác quản lý, tư vấn, phát triển và triển khai dự án Ngân Hiệp 1 và 2.

- Ảnh 1.

NovaWorld Hồ Tràm do Địa ốc Ngân Hiệp làm chủ đầu tư

Ngoài bảo lãnh tín dụng, Novaland còn cam kết hỗ trợ tài chính cho Địa ốc Ngân Hiệp trong trường hợp dự án phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung về đất đai theo quy định pháp luật. Việc hỗ trợ này nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án cũng như hạn chế rủi ro gián đoạn do các yếu tố pháp lý và tài chính.

Địa ốc Ngân Hiệp là công ty con của Novaland, với tỉ lệ sở hữu lên tới 99,98% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này đang giữ vai trò chủ đầu tư dự án NovaWorld Ho Tram – phân kỳ Wonderland và Habana Island. Đây được đánh giá là hai phân kỳ có tiến độ tích cực, đã bàn giao hơn 200 sản phẩm cho khách hàng và đang được đẩy nhanh thi công để tiếp tục bàn giao theo kế hoạch đề ra.

Theo Novaland, việc bảo lãnh cho công ty con vay vốn là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn, phù hợp với định hướng tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bất động sản. Sau thời gian tái cấu trúc, tập đoàn cho biết đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1, với nhiều dự án trọng điểm đạt tiến triển tích cực về pháp lý và được các ngân hàng trong nước tiếp tục tài trợ, cam kết đồng hành.

Tính đến nay, phần lớn các dự án do Novaland triển khai đã khôi phục hoạt động xây dựng. Doanh nghiệp đã bàn giao hơn 6.000 sản phẩm cho khách hàng và đặt mục tiêu được cấp hơn 10.500 sổ hồng trong giai đoạn 2025 – 2026. Song song đó, Novaland cho biết đang tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư phù hợp để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh sau tái cấu trúc.

Novaland Ngân hàng TMCP Quân đội vốn điều lệ hạn mức tín dụng Bảo lãnh nợ
