Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm

Thanh Thảo

(NLĐO) - Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM có quy mô 300 giường, vốn đầu tư lên đến gần 250 tỉ đồng, được chia thành 2 khu với khoảng 4 lầu, hàng trăm phòng bệnh

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 1.

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 2.

Dự án Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương tọa lạc tại phường Bình Dương, TP HCM (trước đây là phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ, dù đã hoàn thành vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, không chỉ gây nhiều bức xúc trong dân mà còn lãng phí tài sản nhà nước.

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 3.

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 4.

Bệnh viện có quy mô 300 giường, vốn đầu tư lên đến gần 250 tỉ đồng, được chia thành 2 khu với khoảng 4 lầu, hàng trăm phòng bệnh.

CLIP: Bệnh viện Tâm thần ở phường Bình Dương, TP HCM bỏ hoang nhiều năm

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 5.

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 6.

Ghi nhận thực tế, ngày 10-9, bên trong Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương không bóng người, các cửa khóa chặt. Quan sát bên ngoài tòa nhà dễ dàng nhận thấy dấu hiệu xuống cấp với những vết nứt, vết ố màu xuất hiện dày trên tường.

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 7.

Năm 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương mới bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 8.

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 9.

Theo người dân sống ở gần khu vực này, lúc mới bàn giao, bệnh viện đã chuyển Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vào đây. Sau đó, xuất hiện đại dịch COVID- 19, nơi đây lại được trưng dụng triển khai Bệnh viện điều trị COVID-19 (tầng 3) của tỉnh

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 10.

Người dân mong mỏi dự án này sớm đưa vào hoạt động, tránh lãng phí không đáng có

Tin liên quan

Một dự án ở Cần Thơ khởi công 7 năm rồi bỏ hoang

Một dự án ở Cần Thơ khởi công 7 năm rồi bỏ hoang

(NLĐO) - Cầu Trần Bạch Đằng ở TP Cần Thơ khởi công năm 2018, sau khi nhà thầu đóng vài cây cọc thì khu vực dự án bỏ hoang đến nay.

Ám ảnh 2 cây cầu sắt bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng

(NLĐO) - Hoang tàn, nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng, hoen gỉ,… là những hình ảnh tại 2 cây cầu sắt trên tuyến kênh thoát lũ ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Đất vàng bỏ hoang nhiều năm

Hai dự án ở vị trí đắc địa ven biển tại TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị và bức xúc cho người dân

tỉnh Bình Dương Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tâm thần điều trị covid-19
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo