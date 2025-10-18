Ngày 18-10, ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), cho biết số lượng container chở nông sản tập kết trong cụm công nghiệp đã giảm.

Hàng trăm container tập kết về Cụm công nghiệp Tân An tạo ra cảnh tượng chưa từng thấy

Theo ông Tùng, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, phần lớn tài xế đã điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực, chỉ một số ít xe còn đậu lại.

Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn ngừa việc container vào đậu trong cụm công nghiệp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng an ninh trật tự.

"Cụm công nghiệp Tân An tập trung đông công nhân và doanh nghiệp hoạt động nên cần đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trật tự" – ông Tùng nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong những ngày qua, do sự cố trong quá trình buôn bán nông sản xuất khẩu, nhiều tài xế container đã đưa phương tiện về đậu xe trong Cụm công nghiệp Tân An để chờ.

Theo Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An, lúc cao điểm có khoảng 170 container chở nông sản đang đậu bên trong cụm công nghiệp.

Tại các trục đường lớn bên trong cụm công nghiệp, xe container xếp hàng dài tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy.

Để bảo quản nông sản đông lạnh, các tài xế buộc phải cho xe nổ máy xe 24/24 giờ, khiến khu vực náo động.



