Thời sự Xã hội

Diễn biến mới vụ cảnh tượng chưa từng thấy tại một cụm công nghiệp ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Liên quan vụ việc hàng trăm container tập kết về 1 cụm công nghiệp ở Đắk Lắk, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, nhiều tài xế đã lái xe rời đi.

Ngày 18-10, ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), cho biết số lượng container chở nông sản tập kết trong cụm công nghiệp đã giảm.

Diễn biến mới về hàng trăm container tại cụm công nghiệp Tân An Đắk Lắk - Ảnh 1.

Hàng trăm container tập kết về Cụm công nghiệp Tân An tạo ra cảnh tượng chưa từng thấy

Theo ông Tùng, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, phần lớn tài xế đã điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực, chỉ một số ít xe còn đậu lại.

Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn ngừa việc container vào đậu trong cụm công nghiệp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng an ninh trật tự.

"Cụm công nghiệp Tân An tập trung đông công nhân và doanh nghiệp hoạt động nên cần đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trật tự" – ông Tùng nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong những ngày qua, do sự cố trong quá trình buôn bán nông sản xuất khẩu, nhiều tài xế container đã đưa phương tiện về đậu xe trong Cụm công nghiệp Tân An để chờ.

Theo Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An, lúc cao điểm có khoảng 170 container chở nông sản đang đậu bên trong cụm công nghiệp.

Tại các trục đường lớn bên trong cụm công nghiệp, xe container xếp hàng dài tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy.

Để bảo quản nông sản đông lạnh, các tài xế buộc phải cho xe nổ máy xe 24/24 giờ, khiến khu vực náo động.


Tin liên quan

Cảnh tượng chưa từng thấy trong 1 cụm công nghiệp ở Đắk Lắk

Cảnh tượng chưa từng thấy trong 1 cụm công nghiệp ở Đắk Lắk

(NLĐO) - Hàng trăm container chở nông sản tập kết, gây ra cảnh chưa từng thấy trong Cụm công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nói gì thông tin cụm công nghiệp thành dự án bất động sản?

(NLĐO) - Trong khi Tỉnh ủy Đắk Lắk có văn bản "Thống nhất về mặt chủ trương di dời Cụm Công nghiệp Tân An ra khỏi trung tâm" thì lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng đây chỉ mới là ý tưởng.

"Ngớ người" trước thông tin cụm công nghiệp thành dự án bất động sản

(NLĐO) - Những ngày qua, các doanh nghiệp sản xuất tại Cụm Công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk đứng ngồi không yên, bàn tán xôn xao về văn bản được đăng tải trên các hội nhóm bất động sản cho thấy cụm công nghiệp này sẽ di dời, nhường chỗ cho dự án bất động sản.

tỉnh Đắk Lắk Cụm công nghiệp cảnh chưa từng thấy chở nông sản
