Diễn biến mới vụ Công ty Lợi Hào nợ lương, bảo hiểm xã hội của công nhân

Sáng 20-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nữ công nhân H.N cho biết đến thời điểm này Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lợi Hào Việt Nam (viết tắt là Công ty Lợi Hào) vẫn chưa thanh toán tiền lương tháng 9, cũng như bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo nữ công nhân này, lần gần đây nhất là vào ngày 17-10, chị cùng anh chị em công nhân tới trụ sở Công ty Lợi Hào tại phường Tân Uyên, TP HCM để tìm chủ doanh nghiệp cũng như cán bộ có liên quan để đòi quyền lợi nhưng không có ai ở đây.

Công nhân Công ty Lợi Hào tập trung trước cổng nhà máy để đòi quyền lợi

Tại đây, chị N. và anh chị em công nhân mới vỡ lẽ ngoài nợ lương tháng 9, Công ty Lợi Hào còn không đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tháng 3-2025 đến nay.

Hiện nay, người lao động Công ty Lợi Hào đang được cơ quan chức năng hướng dẫn khởi kiện doanh nghiệp ra tòa.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Chí Cường, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Uyên, cho biết đến thời điểm này tình hình trật tự tại Công ty Lợi Hào đã ổn định. Về phía Công đoàn phường cũng đã kiến nghị với TP HCM có phương án hỗ trợ người lao động của công ty.

"Qua nắm tình hình, đa phần người lao động của Công ty Lợi Hào đã có công việc mới, những công nhân chưa có việc sẽ được Công đoàn giới thiệu vào các doanh nghiệp lân cận"- ông Cường thông tin.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động TP HCM, hiện công ty chưa trả lương cho 1.343 người lao động làm việc trong tháng 9-2025, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Công ty cũng nợ cơ quan Bảo hiểm xã hội với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng, thời gian không đóng Bảo hiểm xã hội 7 tháng (từ tháng 3 đến 9-2025), trong khi hàng tháng công ty vẫn trừ 10,5% lương của người lao động.

Ngoài ra, công ty còn nợ đóng kinh phí Công đoàn từ tháng 8-2024 đến 8-2025, với tổng số tiền chưa đóng hơn 3,3 tỉ đồng.

Liên đoàn Lao động TP HCM cũng nắm từ các đối tác, khách hàng, kế toán của Công ty Lợi Hào, cho thấy doanh nghiệp này hiện đang nợ nhiều khoản, với số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng.