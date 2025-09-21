HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Công đoàn - Công nhân

Công đoàn vào cuộc vụ nợ lương công nhân tại dự án sân bay Long Thành

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, Công đoàn làm việc với Công ty Quản Trung để lên phương án trả dần tiền lương còn nợ cho công nhân

Ngày 21-9, Công đoàn phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã cùng Liên đoàn lao động tỉnh làm việc với đại diện Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung (Công ty Quản Trung) để giải quyết tình trạng nợ lương công nhân thi công dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, sau khi có phản ánh từ Báo Người Lao Động và đơn của các công nhân thi công gói thầu 3.4 dự án sân bay Long Thành, Công đoàn đã vào cuộc, mời phía công ty làm việc.

Bước đầu, Công ty Quản Trung cho biết do khó khăn từ việc giải ngân nguồn vốn của các dự án dẫn đến việc chậm chi trả lương cho công nhân.

Phía công ty này đề xuất sẽ chia nhỏ khoản nợ lương, thanh toán cho công nhân nghỉ việc theo từng đợt, mỗi đợt 100 triệu đồng, căn cứ vào số tiền còn nợ của từng người.

Công đoàn vào cuộc vụ nợ lương công nhân tại dự án sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Đại diện Công ty Quản Trung làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng và Công đoàn phường Hàm Thắng để giải quyết nợ lương công nhân. Ảnh: DT

Về việc nợ bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp sẽ đóng 50 triệu đồng mỗi tháng để thu hẹp dần, tạo điều kiện chốt sổ BHXH cho công nhân nghỉ việc.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp, nhưng cũng đề nghị công ty sớm thu xếp tài chính, ưu tiên chi trả lương để giữ ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài phản ánh hàng chục công nhân từng tham gia thi công san lấp mặt bằng dự án sân bay Long Thành (gói thầu 3.4) khốn đốn vì bị doanh nghiệp nợ lương kéo dài.

Các công nhân cho biết từ tháng 5-2023 đến nay, họ chưa được nhận lương, tiền phụ cấp theo thỏa thuận, dù Công ty Quản Trung đã hoàn thành gói thầu xây lắp tại dự án sân bay Long Thành nhiều tháng. Tổng số tiền lương mà công ty còn nợ công nhân (các trường hợp còn giữ liên lạc) gần 375 triệu đồng.

