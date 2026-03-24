Liên quan vụ cụ bà 82 tuổi khiếu nại Chủ tịch UBND xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai vì cho rằng đất của mình bị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) chồng lấn mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 24-3, nguồn tin cho biết TAND Khu vực 8 – Gia Lai vừa có thông báo mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại trong vụ án hành chính nói trên.

Cụ bà bà Nguyễn Thị Yến (bên phải) cùng xấp đơn khiếu nại suốt nhiều năm qua

Theo thông báo, sáng mai (25-3), các đương sự liên quan phải có mặt tại trụ sở tòa (103 Nguyễn Trãi, xã Chư Prông) để tham gia phiên họp. Nội dung tập trung vào hai vấn đề chính: yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp cho người liên quan và yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 tỉ đồng.

Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Yến (82 tuổi; trú làng Bi, xã Ia Dom) cho rằng việc cấp sổ đỏ sau này đã chồng lấn toàn bộ diện tích đất mà bà được cấp hợp pháp từ năm 2007. Trong khi đó, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Quyên – con dâu cũ của bà Yến – được cấp sổ đỏ vào năm 2022 trên phần diện tích mà nguyên đơn khẳng định là của mình.

Theo hồ sơ, ngày 29-12-2025, tòa án đã thụ lý vụ án hành chính về việc kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai, với người bị kiện là Chủ tịch UBND xã Ia Nan.

Trình bày trong đơn khởi kiện, bà Yến cho biết năm 2007, bà được cấp sổ đỏ đối với thửa đất hơn 17.800 m² tại làng Bi, xã Ia Nan (nay là xã Ia Dom).

Tuy nhiên, đến năm 2022, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục cấp sổ đỏ cho bà Quyên. Điều đáng nói, theo phản ánh của bà Yến, phần đất được cấp mới lại trùng lên toàn bộ diện tích đất của bà.

"Việc cấp sổ đỏ chồng lấn khiến tôi không thể quản lý, sử dụng, canh tác trên phần đất của mình suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và quyền lợi hợp pháp" – bà Yến nêu trong đơn.

Cũng theo nguyên đơn, sau khi phát hiện sự việc, bà đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng địa phương, đề nghị xem xét lại việc cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, vụ việc không được giải quyết dứt điểm, buộc bà phải khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi.

Thửa đất cụ bà Nguyễn Thị Yến cho rằng chính quyền địa phương đã cấp sổ đỏ cho người khác chồng lấn lên đất của mình

Trong đơn, bà Yến đề nghị hủy sổ đỏ đã cấp cho bà Quyên; đồng thời yêu cầu chỉnh lý hồ sơ địa chính, khôi phục quyền sử dụng đất theo sổ đỏ đã cấp cho bà từ năm 2007.

Ngoài ra, bà còn yêu cầu bồi thường số tiền 1 tỉ đồng, cho rằng trong suốt 13 năm không thể sử dụng, canh tác, bà đã bị thiệt hại lớn về kinh tế.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Trọng Quỳnh – người bị kiện – cho biết ông mới được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã Ia Nan từ ngày 1-7-2025 nên chưa nắm rõ toàn bộ nội dung vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Quỳnh, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, làm rõ có hay không việc cấp sổ đỏ chồng lấn như phản ánh.