Diễn biến mới vụ đưa tiền "chạy án" cho kẻ lừa đảo, 5 người bị buộc tội đưa hối lộ

Ngày 24-6, TAND TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Môi giới hối lộ" và "Đưa hối lộ".



Một số bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, tối 25-12-2022, Trần Ngọc Bính điều khiển ô tô chở Trần Gia Phúc tham gia đánh bạc cùng một số người tại phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa thì bị công an bắt quả tang. Bính và Phúc chạy trốn rồi kể cho Đỗ Thị Thảo (chị dâu), Lê Thị Thu (vợ) nghe vụ việc.

Trên đường bỏ trốn, Bính và Phúc gặp Yên Văn Mậu nên kể cho người này nghe sự việc và đặt vấn đề "chạy án".

Sau đó, Mậu đã trao đổi lại với Lê Văn Thắng về việc "chạy án" cho Bính và Phúc để không bị xử lý hình sự.

Do có quen biết từ trước với Hồ Nhanh, được giới thiệu có mối quan hệ quen biết rộng rãi nên khi Mậu, Thu đặt vấn đề thì Thắng đồng ý.

Đang cần tiền nên khi Thắng đặt vấn đề, Nhanh đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền lo việc cá nhân.

Sau khi nhận được thông tin từ Nhanh, Thắng thông báo cho Mậu biết về việc đã nhờ được người "chạy án" cho Bính và Phúc với giá 300 triệu đồng.

Ngày 26-12-2022, Mậu, Thu, Thảo gặp và đưa cho Thắng 300 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thắng đến gặp và đưa cho Nhanh 2 lần tổng cộng 165 triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi Bính và Mậu bị công an bắt giữ, biết bị lừa, Lê Thị Thu đến Công an TP Gia Nghĩa tố giác hành vi của Lê Văn Thắng. Những người này cũng giao nộp file ghi âm cuộc nói chuyện liên quan việc "chạy án" cho công an.

Sau đó, Hồ Nhanh bị khởi tố, truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Lê Văn Thắng về tội "Môi giới hối lộ", Trần Ngọc Bính, Trần Gia Phúc, Yên Văn Mậu, Lê Thị Thu, Đỗ Thị Thảo về tội "Đưa hối lộ".

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Gia Nghĩa đã hỏi các bị cáo về việc chuyển tiền "chạy án" cho các đối tượng ra sao, cách thức nhận tiền như thế nào, các bị cáo có quen biết gì không... Tuy nhiên, phần trả lời của các bị cáo vẫn chưa đủ chặt chẽ, còn điểm nghi vấn. Do đó, đại diện VKSND TP Gia Nghĩa đã đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

HĐXX TAND TP Gia Nghĩa xét thấy đề nghị của đại diện VKSND là có căn cứ, nên tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Trước khi xét xử, luật sư Mai Văn Hiệp (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) bào chữa cho 4 trong số 5 bị cáo về tội "Đưa hối lộ" đã gửi đơn lên các cơ quan tiến hành tố tụng, cho rằng có dấu hiệu oan sai.

Trong đơn, luật sư Hiệp cho rằng các bị cáo đưa tiền cho người không có chức vụ quyền hạn, không có người nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo không xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, làm cho cơ quan, tổ chức suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân với chế độ, làm cho cán bộ, công chức ở cơ quan, tổ chức mình bị tha hóa, biến chất; không xâm phạm khách thể tội đưa hối lộ. Các bị cáo chủ động thu thập chứng cứ, tố cáo hành vi lừa đảo…