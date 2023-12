Diễn biến mới vụ gạo ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới 2023

Cha đẻ gạo ST25 phải đóng phí 1%

The Rice Trader đã tổ chức giải "Gạo ngon nhất thế giới" (World's Best Rice) được 15 năm. Các đơn vị thắng giải không chỉ được vinh danh mà còn phải có nghĩa vụ đóng phí khi sử dụng logo (biểu tượng thương hiệu) giải thưởng "World's Best Rice" (Gạo ngon nhất thế giới) độc quyền của The Rice Trader vào mục đích tiếp thị và kinh doanh.

Còn nhớ năm 2021, giữa lúc cha đẻ gạo ST25 đang nỗ lực đăng ký bản quyền "chính chủ" ở nước ngoài thì The Rice Trader thông tin về việc truy thu phí sử dụng logo giải thưởng của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí với mức phí là 1% doanh thu gạo có sử dụng logo giải thưởng.