HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Diễn biến mới vụ học sinh đang học bị phó hiệu trưởng gọi ra… quét rác giữa trời nắng

Đức Anh

(NLĐO) – Liên quan đến vụ phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để… quét rác giữa trời nắng, phụ huynh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sáng 24-10, nguồn tin phóng viên cho biết Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam vừa chuyển đơn công dân tố cáo ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), đến Chủ tịch UBND xã Vạn Đức để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Sở.

Diễn biến mới vụ học sinh đang học bị phó hiệu trưởng gọi ra… quét rác giữa trưa nắng - Ảnh 1.

Khuôn viên sân Trường THCS Ân Thạnh, nơi Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung cho học sinh dừng tiết học để… quét rác giữa trời nắng.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Vạn Đức cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh thành lập tổ xác minh phản ánh của phụ huynh và giáo viên về việc ông Trung yêu cầu học sinh dừng tiết học để dọn vệ sinh.

Theo lãnh đạo xã Vạn Đức, trong hội nghị cán bộ, viên chức của trường, nhiều giáo viên cũng nêu ý kiến liên quan đến hành vi của ông Trung. Các nội dung này sẽ được tổ công tác của xã xác minh, làm rõ thêm. Mức độ vi phạm và hướng xử lý sẽ căn cứ vào kết quả xác minh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2-10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho học sinh ra sân quét dọn vì khu vực trực nhật buổi sáng của hai lớp này còn rác và lá cây. Ở một lớp khác, ông cũng lớn tiếng yêu cầu dừng tiết học vì thiếu thiết bị dạy học.

Những hành động này đã khiến nhiều giáo viên và học sinh cảm thấy căng thẳng, còn phụ huynh thì cho rằng Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung đã lạm quyền, ứng xử thiếu chuẩn mực sư phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh, cho biết việc yêu cầu học sinh dọn vệ sinh là nhằm nhắc nhở thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực nhật và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường học đường. Tuy nhiên, yêu cầu dọn vệ sinh trong giờ học là xử lý chưa khoa học, gây phản cảm. Nhà trường xin nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm, bảo đảm việc vệ sinh không ảnh hưởng đến giờ học của học sinh.

Về việc dừng tiết học vì thiếu thiết bị, ông Dũng cho biết theo quy định, nếu điều kiện dạy học không bảo đảm an toàn thì giáo viên được phép tạm ngừng và dạy bù, song cách ứng xử của ông Trung "chưa phù hợp".

"Ông Trung có cách nói hơi to, đôi khi khiến người nghe cảm thấy bị quát, dù không có hành vi xúc phạm. Nhà trường đã họp, góp ý để ông điều chỉnh cách ứng xử nhẹ nhàng, đúng mực hơn" – ông Dũng cho hay.

Tin liên quan

Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng

Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng

(NLĐO) - Phụ huynh Trường THCS Ân Thạnh ở Gia Lai bức xúc khi Phó hiệu trưởng yêu cầu dừng tiết học, cho học sinh ra sân quét rác giữa trời nắng.

Giáo dục không thể bắt đầu từ mệnh lệnh “ra sân quét rác”

(NLĐO) - Câu chuyện “dừng học để quét rác” vừa xảy ra ở Gia Lai khiến người lớn phải soi lại cách mình đang dạy con trẻ về sự tôn trọng.

phó hiệu trưởng tỉnh Gia Lai phụ huynh lạm quyền học sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo