Diễn biến mới vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 23-2, luật sư Nguyễn Duy (Đoàn Luật sư TPHCM, bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình nữ sinh N.N.B.Tr.), cho biết Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm về vụ việc "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 4-9-2024. Nguồn: MXH

Trước đó, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao nhận được nguồn tin tố giác tội phạm với nội dung: Tố cáo một số cán bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong quá trình giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 tại Tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, đã có hành vi "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành giải quyết tố giác này.

Ngày 6-2 vừa qua, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao gửi thông báo cho gia đình nữ sinh Tr. cùng luật sư về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Theo đó, trong quá trình giải quyết, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã gửi công văn đến các ngân hàng để đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đối tượng đang xác minh.

Do thời hạn giải quyết tố giác tội phạm đã hết nhưng vẫn chưa nhận được đầy đủ tài liệu làm căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ kết quả.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh Tr. Hậu quả, Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu. Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 mà em Tr. là nạn nhân.



