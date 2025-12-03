HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế

Ca Linh

(NLĐO) – Nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long tiếp tục có diễn biến mới từ công an.

Ngày 3-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với N.V.B.T (SN 1992; ngụ xã Tam Ngãi). T. là tài xế trong vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại xã Vĩnh Xuân.

Tài xế T. được kết luận có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác nên tạm đình chỉ điều tra để điều trị bệnh cho bị can.

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế - Ảnh 1.

Bà N.T.H (mẹ ruột nữ sinh) đau lòng khi lật từng trang tập của con gái

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, ông N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em Tr.

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 tại Tỉnh lộ 901, đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân" mà em Tr. là nạn nhân.

Ngày 13-11 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn.

Vĩnh Long tai nạn giao thông nữ sinh tử vong Vụ nổ súng ở Vĩnh Long
