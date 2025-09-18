Ngày 18-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng Nguyễn Trường Giang (SN 1981, quê ở tỉnh Hưng Yên; tài xế đã "chặt chém" người phụ nữ rửa bát thuê 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tài xế Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, tài xế Nguyễn Trường Giang từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Đến nay, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ một số bị hại đã bị đối tượng này dùng thủ đoạn tương tự vụ lấy 2,5 triệu đồng cho một cuốc taxi dài khoảng 70 km để cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân của Giang liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn, phối hợp, cung cấp thông tin, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 11-9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cùng clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bật khóc nức nở kể lại việc bị tài xế taxi "chặt chém" 3,5 triệu đồng khi đi từ bến xe Mỹ Đình về gần bến xe Hòa Bình (quãng đường khoảng 70 km). Người phụ nữ này sau đó van xin thì nam tài xế taxi mới lấy 2,5 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ trong clip là bà B.T.L. (64 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ). Theo bà L., do hoàn cảnh khó khăn nên cách đây hơn 1 tháng, bà xuống Hà Nội rửa bát thuê cho một quán ăn để lấy tiền cho chồng chữa bệnh. Mỗi tháng được trả 6 triệu đồng nhưng công việc vất vả, trong khi bà tuổi đã cao nên xin nghỉ sau hơn 1 tháng đi làm thuê.

Đòi tới 3,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km

Ngày 11-9, bà L. bắt xe ôm ra bến xe Mỹ Đình tìm xe khách để về Hòa Bình thì một người đàn ông lái xe taxi bảo "lên xe chở về không lấy tiền đâu". Tin lời, bà L. lên xe. Khi đi quãng đường khoảng 70 km từ Hà Nội đến khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm dừng rồi khóa cửa xe, đòi bà phải trả số tiền 3,5 triệu đồng. Bà L. hoảng loạn van xin, người này mới chịu giảm xuống lấy 2,5 triệu đồng. Thấy bà L. khóc lóc, những người chứng kiến phẫn nộ hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.

Nguyễn Trường Giang đến nhà bà L. thừa nhận sai khi đã lấy số tiền 2,5 triệu đồng. Ảnh: P. Thọ

Ngay khi nhận được đơn trình báo của bà L., Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) đã tiến hành điều tra vụ việc, rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực; triệu tập lái xe Nguyễn Trường Giang đến trụ sở cơ quan Công an làm việc; đồng thời đưa Giang cùng bà L. đến bến xe buýt gần Công viên Hương Cau (phường Hòa Bình) để dựng lại hiện trường.

Ngày 12-9, Công an phường Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Trường Giang về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.