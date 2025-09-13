HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người phụ nữ đi rửa bát thuê bị “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km: Tạm giữ tài xế

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp tài xế taxi “chặt chém” người phụ nữ đi rửa bát thuê 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km.

Tối 12-9, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Người phụ nữ đi rửa bát thuê bị “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km: Tạm giữ tài xế- Ảnh 1.

Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 11-9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cùng clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bật khóc nức nở kể lại việc bị tài xế taxi "chặt chém" 3,5 triệu đồng khi đi từ bến xe Mỹ Đình về gần bến xe Hòa Bình (quãng đường khoảng 70 km). Người phụ nữ này sau đó van xin thì nam tài xế taxi mới lấy 2,5 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ trong clip là bà B.T.L. (64 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ). Theo bà L., do hoàn cảnh khó khăn nên cách đây hơn 1 tháng, bà xuống Hà Nội rửa bát thuê cho một quán ăn để lấy tiền cho chồng chữa bệnh. Mỗi tháng được trả 6 triệu đồng nhưng công việc vất vả, trong khi bà tuổi đã cao nên xin nghỉ sau hơn 1 tháng đi làm thuê.

Người phụ nữ đi rửa bát thuê bị “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km: Tạm giữ tài xế- Ảnh 3.

Nguyễn Trường Giang đến nhà xin lỗi, thừa nhận sai và mong muốn trả lại số tiền 2,5 triệu đồng cho bà L. sau khi mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc. Ảnh: P. Thọ

Ngày 11-9, bà L. bắt xe ôm ra bến xe Mỹ Đình tìm xe khách để về Hòa Bình thì một người đàn ông lái xe taxi bảo "lên xe chở về không lấy tiền đâu". Tin lời, bà L. lên xe. Khi đi quãng đường khoảng 70 km từ Hà Nội đến khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm dừng rồi khóa cửa xe, đòi bà phải trả số tiền 3,5 triệu đồng. Bà L. hoảng loạn van xin, người này mới chịu giảm xuống lấy 2,5 triệu đồng. 

Thấy bà L. hoảng loạn, khóc lóc, những người chứng kiến phẫn nộ hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.

Được biết, gần trưa 12-9, sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, tài xế taxi đã đến nhà xin lỗi, thừa nhận sai và mong muốn trả lại số tiền 2,5 triệu đồng cho bà L..

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố tài xế taxi "chặt chém" 2 người vùng cao 4,2 triệu đồng

Khởi tố tài xế taxi "chặt chém" 2 người vùng cao 4,2 triệu đồng

(NLĐO)- "Chặt chém" 4,2 triệu đồng tiền cước cho đoạn đường từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ra đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế Thái Ngọc Anh bị khởi tố.

Công an làm việc với 2 người bị tố "chặt chém" YouTuber nổi tiếng IShowSpeed

(NLĐO) - Trong chuyến thăm Việt Nam, YouTuber IShowSpeed đã đến TP HCM và có buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube cá nhân.

Hạ Long: "Chặt chém" du khách tới 2 triệu đồng/kg đỗ ngự

(NLĐO)- Các đối tượng đã "chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg trong khi giá mua vào chỉ 100.000 đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng

    Thông báo