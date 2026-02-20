Diễn biến mới vụ tài xế xe Grab bị hành khách đấm vào mặt trong lúc lái xe

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), một lãnh đạo Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã mời nam tài xế xe Grab đến trụ sở để làm rõ các thông tin liên quan đến việc người này bị hành khách hành hung.

Người đàn ông quay sang đấm vào mặt tài xế Grab khi đang lái xe. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, nam tài xế có trao đổi đang chở khách đi chúc Tết ở xa nên khi về sẽ đến cơ quan công an làm việc. "Sau khi nắm bắt các thông tin từ tài xế, chúng tôi sẽ mời người đàn ông có hành vi đánh người đến trụ sở công an để làm rõ và xử lý theo quy định" - lãnh đạo Công an phường Tân Lập thông tin.

Liên quan đến vụ việc, anh Đ.N (tài xế xe Grab nói trên) phản ánh ngoài việc bị đấm vào mặt gây chảy máu trong miệng, ô tô cũng bị vị khách đóng mạnh gây hư hỏng nhẹ ở cửa.

"Sau khi đánh tôi, biết trên xe có gắn camera giám sát nên người đàn ông đã xin lỗi. Riêng người vợ có trao đổi sẽ đưa chi phí cho tôi đến viện kiểm tra thương tích nhưng tôi từ chối" – anh Đ.N nói.

Cũng theo anh Đ.N, anh không muốn người đàn ông này bị vướng vòng lao lý, xem đây là bài học để răn mình biết kiềm chế nóng nảy, không vô cớ đánh người như vậy.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 18-2 (mùng 2 Tết), anh N. điều khiển xe dịch vụ chở 2 vợ chồng và 2 con nhỏ.

Trên đường di chuyển, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, người đàn ông quay sang chửi bới và đấm vào mặt tài xế khi đang lái xe. Người này tiếp tục đòi hành hung tài xế nhưng người vợ ngồi phía sau chồm người lên can ngăn.

Sau khi xuống xe, người vợ nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát nên vị khách thay đổi thái độ, liên tục nói lời xin lỗi.