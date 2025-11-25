Sáng 25-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông N.V.T, giáo viên đang công tác tại Trường THPT Rạch Kiến.

"Hình thức xử lý kỷ luật này đã được hội đồng kỷ luật thống nhất sau khi làm việc và xem xét tính chất sự việc. Cụ thể, thầy T. đã nhắn tin qua điện thoại với một nữ sinh lớp 10 đang học tại trường với những nội dung, lời lẽ "thân mật" không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nhà giáo" - thông tin cho biết.

Hai người phụ nữ (trong đó có mẹ ruột nữ sinh) vào trường đánh thầy giáo vì cho là "làm chuyện xấu" với nữ sinh. Ảnh cắt ra từ clip

Hiện, Công an xã Rạch Kiến vẫn tiếp tục làm việc với học sinh, phụ huynh để làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo báo cáo của hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến, vào ngày 20-10, cô Võ Thị Kim Chi, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhận được tin nhắn từ cô Phạm Thị Hương Lài, giáo viên Trường THPT Rạch Kiến, về việc nữ sinh lớp 10 là N.T.T.L. đang bị một giáo viên nam nhắn tin thân mật.

Ngày 21-10, cô Chi mời em L. lên phòng để lấy thông tin sự việc. Em L. trình bày rằng ông T. (giáo viên môn giáo dục quốc phòng) đã nhắn tin qua lại và có hành động đụng chạm vào cơ thể em. Mong muốn của em là sự việc dừng lại để an tâm học tập.

Cô Chi đã động viên, yêu cầu em L. viết bản tường trình và trình bày mong muốn của bản thân. Ban giám hiệu sau đó làm việc với ông T. và đề nghị ông chấm dứt, không để sự việc tái diễn.

Ngày 22-10, ban giám hiệu mời ông T. lên trao đổi sự việc xảy ra với L. Sau khi nghe trình bày bản tường trình của học sinh, ông T. thừa nhận đã sai khi nhắn tin "thân mật" qua lại với L., nhưng khẳng định không có hành động đụng chạm vào cơ thể học sinh.

Ban giám hiệu yêu cầu ông T. viết bản kiểm điểm, đồng thời cam kết không để sự việc xảy ra lần nữa. Ban tư vấn học đường đã trao đổi lại với học sinh L., em đồng ý với cách giải quyết của ban giám hiệu.

Đến 14 giờ 25 phút ngày 27-10, mẹ ruột của L. và 1 người phụ nữ khác đến trường xin bảo vệ cho vào với lý do trao đổi việc học của học sinh.

Tuy nhiên, 2 người này đi thẳng xuống phòng thiết bị, xông vào đánh ông T. và những người can ngăn; đồng thời có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm ban giám hiệu nhà trường. Vụ việc được quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo Công an xã Rạch Kiến đến xử lý. Công an xã đã có mặt làm việc với ban giám hiệu và 2 người phụ nữ gây rối an ninh trật tự trường học.